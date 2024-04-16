Роскомнадзор заблокировал сайты облачного сервиса Amazon и компании GoDaddy

Пока в России не заблокированы сайты хостинг-провайдеров Hetzner Online GmbH и FastComet, Inc.

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор ограничил в России доступ к сайтам облачной платформы от компании Amazon - Amazon Web Services (AWS), а также регистратора доменных имен и хостинговой компании GoDaddy за отказ исполнить требования закона о "приземлении". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно информации на сайте, посвященном федеральному закону №236 "О деятельности иностранных лиц в сети "Интернет" (закон о так называемом "приземлении" в РФ), где размещен составляемый РКН перечень таких юрлиц, в отношении зарегистрированных в США компаний GoDaddy.com LLC и Amazon Web Services, Inc. РКН приняты меры понуждения в виде "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица".

Сайты компаний были заблокированы 12 апреля и 15 апреля соответственно.

Корреспондент "Интерфакса" убедился, что оба сайта недоступны в России.

Ранее РКН заблокировал сайты еще восьми компаний: Kamatera Inc - 25 марта, WPEngine Inc. - 27 марта, HostGator.com.LLC. - 29 марта, Network Solutions LLC. - 1 апреля, DreamHost LLC. - 3 апреля, Bluehost Inc. - 5 апреля, Ionos Inc. - 8 апреля, а доступ к сайту DigitalOcean LLC. ограничен 10 апреля. В службе объясняли, что доступ к сайтам был ограничен за повторное неисполнение обязанностей, предусмотренных законом о "приземлении".

Таким образом, незаблокированными в России пока остаются сайты двух последних из внесенных в перечень 12 хостинг-провайдеров - Hetzner Online GmbH и FastComet, Inc.

В отношении всех этих компаний ранее были введены меры понуждения: сначала поисковики стали маркировать, что эти сайты нарушают российские законы, затем был введен запрет на поисковую выдачу. Кроме того, в отношении компаний были составлены протоколы об административном правонарушении. В середине января 11 из них (кроме FastComet) были назначены штрафы на сумму почти 370 млн рублей.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек, которые РКН вносит в свой перечень, создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд "мер понуждения" вплоть до полной блокировки на территории России.

В перечень на "приземление" внесены 26 иностранных компаний, в том числе Google, Apple, Telegram и TikTok.

Хостинг-провайдер - это организация, предоставляющая дисковое пространство и мощности сервера для размещения сайтов в сети.