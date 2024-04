РКН назвал условие для разблокировки сайтов AWS и GoDaddy

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор подтвердил, что ограничил доступ к сайтам облачной платформы от компании Amazon - Amazon Web Services (AWS) - и регистратора доменных имен и хостинговой компании GoDaddy за невыполнение требований закона о "приземлении". Отмена ограничений возможна только если все требования закона будут выполнены, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

О том, что в отношении зарегистрированных в США компаний GoDaddy.com LLC и Amazon Web Services, Inc. РКН приняты меры понуждения в виде "полного ограничения доступа к информационному ресурсу иностранного лица", стало известно 16 апреля. Сайты были заблокированы 12 апреля и 15 апреля соответственно.

В РКН напомнили, что иностранные компании, подлежащие "приземлению", должны выполнить ряд обязательств: открыть на территории России филиал/представительство/российское юридическое лицо, разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН для оперативного взаимодействия с органами власти; а в случае повторного невыполнения основных обязанностей РКН может применить все предусмотренные законом меры понуждения.

В РКН уточнили, что уведомляли эти компании о принимаемых в их отношении мерах, а также направили им письма с запросом об информации относительно исполнения этого закона, но ответов не получили.

"Согласно ч. 10 ст. 10 Закона Роскомнадзор размещает информацию о принятом решении в перечне иностранных хостинг-провайдеров и в личном кабинете компании. Если личный кабинет отсутствует, ведомство направляет сведения на адрес электронной почты организации. Роскомнадзор направил указанным компаниям информацию о мере понуждения на электронную почту. Помимо этого, иностранным провайдерам хостинга направлены письма с просьбой проинформировать ведомство о намерениях по исполнению обязанностей. Ответ от компаний не поступил", - сообщили в пресс-службе РКН.

"Роскомнадзор ограничил доступ только непосредственно к информационным ресурсам иностранных провайдеров хостинга. При этом ведомство рекомендует российским гражданам и организациям пользоваться услугами отечественных хостингов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, могут ли оказаться под угрозой сайты российских клиентов этих компаний.

По данным РКН, на сегодняшний день в России зарегистрировано 428 хостинг-провайдеров, перечень которых доступен в соответствующем разделе на сайте РКН.

В ведомстве уточнили, что провайдер хостинга Hetzner Online GmbH официально уведомил Роскомнадзор о прекращении предоставления услуг российским пользователям.

"Обращение в настоящее время находится в ведомстве на рассмотрении", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ведомство заблокировало сайты еще восьми хостинг-провайдеров: Kamatera Inc - 25 марта, WPEngine Inc. - 27 марта, HostGator.com.LLC. - 29 марта, Network Solutions LLC. - 1 апреля, DreamHost LLC. - 3 апреля, Bluehost Inc. - 5 апреля, Ionos Inc. - 8 апреля, а доступ к сайту DigitalOcean LLC. ограничен 10 апреля. Таким образом, незаблокированными пока остаются сайты двух последних из внесенных в перечень подлежащих "приземлению" 12 хостинг-провайдеров - Hetzner Online GmbH и FastComet, Inc.

Закон о "приземлении" обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в России от 500 тысяч человек, которые РКН вносит в свой перечень, которые должны выполнить ряд предусмотренных законом требований. В противном случае в отношении этих компаний предусмотрен ряд "мер понуждения" вплоть до полной блокировки.

В перечень на "приземление" внесены 26 иностранных компаний, в том числе Google, Apple, Telegram и TikTok.