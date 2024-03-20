Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Крупные частные топливные трейдеры учредили профильную "Ассоциацию товарных брокеров" (АТБ), которая будет действовать на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Учредителями ассоциации стали "Алгоритм Топливный Интегратор", "Руант", "Петролеум Трейдинг", "Мосрегионгаз" и "Топливная компания "Транзит Сити", сказано в пресс-релизе АТБ.

Целью ассоциации станет организация конструктивного диалога с регуляторами, а также защита интересов участников торгов. Кроме того, АТБ намерена содействовать развитию товарного рынка. Поскольку в составе АТБ удалось собрать вместе крупнейших независимых товарных брокеров, то ассоциация сможет отражать интересы и мнение значительной части рынка, считают трейдеры.

"Регистрация ассоциации в Минюсте России запланирована на начало апреля этого года. После прохождения необходимых регистрационных процедур двери АТБ будут открыты для всех профессиональных участников рынка", - поясняется в релизе.

В последние годы СПбМТСБ ведет активную работу над совершенствованием торгов нефтепродуктами. Вводятся новые инструменты торговли и механизмы поставок топлива, в частности с участием Оператора товарных поставок (ОТП) на трубопроводах ("Транснефть") и на железнодорожном транспорте (РЖД). Также введен Кодекс профессиональной этики участников торгов.

Особенно активно изменения в процессе торгов вводились СПбМТСБ в период ценового кризиса на топливном рынке 2023 года, когда цены на нефтепродукты на бирже стремительно росли. Тогда биржа начала применять совершенно новый инструмент торгов - аукцион открытия, участила штрафы и ограничения, затем ввела в Кодекс термин "Недобросовестные торговые практики" (под ними понимается недобросовестное использование роботов), а позже стала приостанавливать допуск к торгам участников за использование роботов.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов сообщал "Интерфаксу", что площадка сохранит в секции "Нефтепродукты" действие всех мер, принятых в разгар ценового кризиса 2023 года. Он отметил, что функции биржи - организовать торги, выявить рыночную цену и обеспечить доступ максимального количества потребителей к ресурсу.

Однако, СПбМТСБ - это больше 25% рынка нефтепродуктов России, а также основная инфраструктурная организация. "Как говорится, положение обязывает. Биржа может и должна предпринимать меры по сглаживанию рыночных колебаний", - говорил Карпов.