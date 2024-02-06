Допуск к торгам трех топливных трейдеров приостановят из-за роботов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Совет секции "Нефтепродукты" СПбМТСБ за несоответствие критериям биржевых правил приостановит допуск к торгам трех трейдеров – ООО "Мосрегионгаз", АО "Солид-товарные рынки", ООО "Промснаб". Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство отмечает, что с 1 февраля изменились критерии выявления недобросовестной торговой практики, в том числе для борьбы с торговыми роботами.

"В результате это позволило обеспечить доступность нефтепродуктов более широкому кругу участников торгов и снизить ажиотажный спрос. Признаком нарушения критерия будет считаться подача заявок на покупку в короткий временной период - менее 1 секунды по предельной границе колебания цены. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию", - говорится в сообщении.

За несоответствие критериям по итогам проведения совета секции будет приостановлен допуск к торгам следующих участников - ООО "Мосрегионгаз", АО "Солид-товарные рынки", ООО "Промснаб", сообщила ФАС.

При этом служба отмечает, что в розничном сегменте ситуация в настоящее время стабильная. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства применяются меры. "Сейчас в двух регионах территориальные органы рассматривают вопрос о возбуждении дел в отношении участников рынка, которые необоснованно повысили цены на АЗС. Всего с сентября 2023 года возбуждено 28 дел в 19 регионах", - отмечается ведомство.

По данным ФАС, объем неудовлетворенного спроса на бензин в настоящее время снижается. "На момент 31 января 2024 года объем неудовлетворенного спроса на АИ-92 составлял 17585 тонн, на момент 6 февраля - 10 447 тонн. Снижение составило 40,59%. Объем неудовлетворенного спроса на АИ-95 на момент 31 января составлял 23 910 тонн, на 6 февраля - 4748 тонн. Снижение составило 80,14%", - говорится в сообщении.