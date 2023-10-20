Петербургская биржа отстранила 15 трейдеров за срывы поставок нефтепродуктов в сентябре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) отстранила от торгов 15 трейдеров за неоднократные срывы договоров на поставку нефтепродуктов в сентябре, говорится в сообщении биржи.

В частности, допуск к торгам, а также к клиринговому обслуживанию приостановлен для ООО "ТК "ТранзитСити", ООО "Импориа трейдинг", ООО "ПРАГМА", ИП Коротченко Л.И., ООО "Атланта-С", ООО "ЭЛЕМЕНТ ОЙЛ ТРЕЙДИНГ", ООО "НГК", ООО "Олимп-Трейд", АО "БалТоп", ООО "Кудьминская нефтебаза", ООО "АРТЕЛЬ", ООО "Нова Групп", ООО "КТк", ООО "Штандарт", ООО "ТЛК РЕСУРС".

"Нарушение выразилось в многократном неисполнении обязательств по договорам, заключенным на организованных торгах АО "СПбМТСБ" в условиях избыточной ценовой волатильности в сентябре 2023 года, в течение которого зафиксировано наличие высокого остаточного платежеспособного спроса, свидетельствующего о готовности приобрести товары, подлежащие поставке по биржевым договорам, вместе с тем обязательства по приобретению не были исполнены", - говорится в сообщении.

Перечисленные компании будут отстранены от торгов на 10 торговых сессий. Кроме того, "ТК "ТранзитСити", "Импориа трейдинг", ИП Коротченко Л.И. также оштрафованы на 200 тыс. рублей.

Аналогичный штраф назначен еще ряду компаний: АО "Транснефтепродукт", ООО "ВСК - Нефтесбыт", ООО "АТИ", ООО "ВСК-Трейд", ООО "ИСТ Трейд", ООО "Сибнефтехимтрейд", ООО "РегионСнаб", ООО "ВЭК", ООО "ИРБИС ТРЕЙД", ООО "Альфа-Транзит", АО "Ядран", ООО "Агроторг ЮГ", ООО "Топтрейд", ООО "М-Траст", ООО "Вистинская топливная компания", ООО "ТРАСТ", ООО "Морской Траст", ООО "ХТК", ООО "Транссервис", ООО ТК "Яхонт", ООО "НефтьСервис", ООО "Хансел", ООО "КД-ойл", ООО "АНТАРЕС", ООО "ТопИнвест", ООО "Дальнефтепром".

Двум компаниям – АО "ГАЛА-ФОРМ", АО "Группа "Илим" – вынесены предупреждения за применение недобросовестных торговых практик.

Ранее СПбМТСБ отстраняла от торгов четыре компании: АО "Солид - товарные рынки" (с 21 сентября по 4 октября), ООО "НПО" и ООО "ТК ЮгНефтеПродукт" (со 2 по 13 октября).