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ВТБ продал миноритарную долю в совладельце "облачного" СП с "Ростелекомом"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - ВТБ продал миноритарную долю в компании, через которую владеет 45-процентным пакетом "Центра хранения данных", объединяющего активы "Ростелекома" в сфере центров обработки данных облачных сервисов.

ВТБ в конце 2020 года стал совладельцем 44,8% долей ООО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД"), инвестировав в капитал компании 35 млрд рублей. Стороны заявляли о планах провести IPO "облачного" актива в течение трех лет.

Банк владеет долей в "Центре хранения данных" через ООО "Инвестиции в облачные технологии". Согласно данным ЕГРЮЛ, у последней в начале мае появился новый совладелец – компания "Инвесткомм", получившая 31% долей (соответствует эффективной доле в СП около 13,9%).

Для ВТБ является обычной практикой синдицировать инвестиции в private equity, чтобы снизить концентрацию риска в больших проектах, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе банка. ВТБ остается контролирующим владельцем ООО "Инвестиции в облачные технологии", так же как и "Ростелеком" – "Центра хранения данных", отметили в госбанке.

ООО "Инвесткомм" зарегистрировано в Санкт-Петербурге и принадлежит владельцу авиационной компании "Джетлет" Михаилу Духанину.

В конце апреля "Инвесткомм" зарегистрировал "дочку" ООО "Облачные технологии" с уставным капиталом 100 тыс. рублей, на ее балансе пока нет активов. Также компания владеет 75% в "ТД Медиа" (специализируется на управлении рекламным трафиком в интернете), которой, согласно ее сайту, управляет фонд Typhoon Digital Development Олега Братишко.

"РТК-ЦОД" объединяет активы "Ростелекома" в области дата-центров и облачных сервисов, включая приобретенную в 2019 году компанию "ДатаЛайн". Общая емкость сети дата-центров компании насчитывает 12,2 тыс. стоек. Ожидалось, что по итогам 2020 года выручка "РТК-ЦОД" составит более 26 млрд рублей с рентабельностью по OIBDA на уровне 40%.

ВТБ Ростелеком Центр хранения данных

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