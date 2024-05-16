Число новостроек в США в апреле выросло на 5,7%, ниже прогнозов

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Число домов, строительство которых было начато в США в апреле, выросло на 5,7% относительно марта и составило 1,36 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило Минторговли страны.

По пересмотренным данным, в марте количество новостроек равнялось 1,287 млн, а не 1,321 млн, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа новостроек до 1,42 млн с объявленного ранее мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Строительство домов, рассчитанных на одну семью, в прошлом месяце уменьшилось на 0,4% и составило 1,031 млн. Количество новых многоквартирных домов (включая апартаменты и кондоминиумы), более волатильный сегмент рынка, выросло на 31,4% - до 322 тысяч.

Число разрешений на строительство новых домов в апреле снизилось на 3% - до минимальных за 10 месяцев 1,44 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,48 млн.

Количество разрешений на строительство домов на одну семью уменьшилось на 0,8%, до 976 тысяч, многоквартирных домов - сократилось на 9,1%, до 408 тысяч.