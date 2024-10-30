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"Открытие" направит ВТБ 11,3 млрд рублей дивидендов за 9 месяцев

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк "ФК Открытие" направит ВТБ дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 11,3 млрд рублей, свидетельствуют материалы кредитной организации.

Совет директоров "Открытия" рекомендовал акционеру принять решение о выплате 11,3 млрд рублей дивидендов из чистой прибыли по результатам 9 месяцев, составляющей 46,7 млрд рублей.

"Открытие" уже выплачивало материнскому банку по итогам первого полугодия дивиденды на сумму 18,3 млрд рублей. Кроме того, в конце прошлого года банк выплатил ВТБ дивиденды на 112,4 млрд рублей из прибыли за 9 месяцев 2023 года и прибыли прошлых лет.

Практика выплаты дивидендов дочерними банками позволяет ВТБ улучшать норматив достаточности капитала.

"ФК Открытие" вошел в группу ВТБ в декабре 2022 года. Изначально планировалось, что банк сдаст лицензию в 2024 году и запустит процесс добровольной ликвидации. Впоследствии ВТБ изменил стратегию интеграции: ожидается, что в январе 2025 года "Открытие" будет присоединен к БМ-банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ).

ВТБ Открытие
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