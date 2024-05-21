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ВТБ пока не решил, менять ли акции Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ВТБ, являющийся миноритарием Yandex N.V. (YNV), изучает сделку, в рамках которой меняются владельцы российского бизнеса "Яндекса", и еще не определился, будет ли участвовать в обмене акций, сообщил глава банка Андрей Костин журналистам в Иркутске.

"Мы рассматриваем сделку в процессе. Будем смотреть. Решение пока не принято", - сказал Костин, отвечая на вопрос о возможных планах ВТБ по обмену акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс".

ВТБ вошел в капитал Yandex N.V. в составе группы инвесторов в июне 2020 года, вложив $200 млн.

17 мая было объявлено, что нидерландская Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Сообщалось также, что ЗПИФ "Консорциум.Первый" объявил о запуске оферты по обмену и выкупу акций Yandex N.V. Обмен будет осуществляться в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 рубля за акцию. Выкуп доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий. Сбор заявок на участие в обмене проходит с 16 мая по 21 июня.

Yandex Андрей Костин ВТБ Яндекс
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