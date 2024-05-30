ВТБ перенес завершение замещения "вечных" долларовых евробондов на 5 июня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ВТБ перенес с 31 мая на 5 июня завершение размещения локальных облигаций, замещающих "вечные" субординированные евробонды банка, следует из изменений в условия размещения, опубликованных кредитной организацией в четверг.

Банк в конце марта сообщил о начале замещения сразу трех выпусков еврооблигаций. В середине мая ВТБ раскрыл информацию о том, что разместил локальные облигации на 188,9 млн швейцарских франков в рамках замещения субординированных еврооблигаций с погашением в октябре 2024 года, коэффициент замещения этого выпуска еврооблигаций составил 53,98%. Помимо выпуска-2024 кредитная организация уже завершила замещение остатка долларовых евробондов-2035, разместив локальные облигации на $0,61 млн.

Завершить размещение замещающих облигаций на "вечный" суборд, объем которого составляет $2,25 млрд, ВТБ изначально планировал 17 мая, но затем сроки завершения замещения были сдвинуты на 31 мая.

ВТБ приостановил выплату купонов по "вечному" выпуску евробондов в декабре 2022 года. Условия выпусков бессрочных еврооблигаций позволяют банкам временно приостанавливать платежи по таким инструментам по своему усмотрению.

На старте процедуры замещения евробондов ВТБ напоминал, что по выпуску бессрочных еврооблигаций VTB Eurasia DAC продолжает действовать решение об отказе от купонных выплат, в то время как участие в замещении даст держателям возможность получать купонные выплаты по выпуску ЗО-Т1. При этом для первого купона выпуска ЗО-Т1 предусмотрена выплата 6 июня 2024 года из расчета полугодового периода начисления.

После завершения сделки незамещенные остатки выпусков еврооблигаций могут быть включены в состав пассивов, потенциально рассматриваемых в качестве обязательств для передачи до конца 2024 года в специальное юридическое лицо, выделенное из банка ВТБ. Если такая передача будет реализована, она может существенно усложнить дальнейшие расчеты по еврооблигациям для держателей, не принявших участие в замещении, подчеркивал ВТБ.