Кипрский брокер выставил оферту для акционеров Cian в иностранной инфраструктуре с дисконтом в 33%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Кипрская брокерская компания Roemer Capital (Europe) Limited выставила оферту на выкуп американских депозитарных акций (АДС) Cian Plc с существенным дисконтом к рынку для инвесторов, владеющих бумагами через инфраструктуру Euroclear.

В сообщении Roemer Capital говорится, что компания готова выкупить до 13,78 млн АДС Cian по $7,4 за штуку. Заявки принимаются до 24 июня, а расчеты по оферте планируется завершить 8 июля.

Если предположить, что оферта будет реализована в полном объеме, брокер может выкупить до 19,7% капитала компании, затратив порядка $102 млн. Акции Cian на Мосбирже стоят 988,6 руб. за штуку (порядка $11) – это значит, что Roemer Capital готов выкупать бумаги с дисконтом около 33%.

Cian Plc – зарегистрированная на Кипре холдинговая компания российского сервиса объявлений о недвижимости "Циан". Сейчас "Циан" прорабатывает возможность редомициляции в РФ.

У самой Roemer Capital – также российские корни. В 2021 году компанию, которая изначально называлась Think Wealth Ltd., купила Sinara Financial Corporation из группы "Синара". Председателем совета директоров компании, которая стала работать под названием Sinara Financial Corporation (Europe) Limited, был назначен выходец из "Открытия" и БКС Роман Лохов, а директором – Ирина Храброва. В 2022 году компания вновь сменила название – на Roemer Capital, а также владельца (теперь это RL Intellectual Ventures). Лохов остается главой совета директоров, Храброва – управляющим директором Roemer Capital.

За последние недели Roemer Capital запустила уже несколько предложений для акционеров российских компаний, которые объединяет принадлежность холдинговой компании к иностранной юрисдикции и планы редомициляции в РФ: помимо Cian среди них маркетплейс Ozon, агрохолдинг "Русагро", рекрутинговый сервис HeadHunter.

В случае с HH, Roemer Capital готова выкупить до 3,84 млн бумаг по $31 за штуку через Euroclear и Clearstream – заявки будут приниматься до 5 июня, расчеты производиться до 19 июня. Максимальный объем предложения – 7,6% акций, а дисконт составляет примерно 47%.

До 22 мая Roemer Capital принимает заявки на выкуп до 4,9 млн АДС Ozon – брокер готов приобрести их по $31. Ожидается, что расчеты по сделкам будут завершены 5 июня. Параметры оферты предполагают, что Roemer Capital готов выкупить до 2,26% акций компании. Дисконт к текущей рыночной стоимости акций составляет около 39%.

Также Roemer Capital до 29 мая принимает заявки на выкуп до 9 млн расписок Ros Agro PLC (чуть меньше 7% капитала) по $11 за штуку. Планируемый срок завершения расчетов – 14 июня. Дисконт – примерно 31%.

Потенциальными участниками всех этих оферт могут быть институциональные инвесторы, в том числе банки, инвесткомпании, страховые компании, пенсионные фонды и др.

Roemer Capital – не первый брокер, предлагающий выкуп с дисконтом "застрявшим" в российских эмитентах иностранным акционерам. Так, например, инвесткомпания Sothey Capital ранее выставляла оферты держателям ценных бумаг Yandex N.V. и Globaltrans Investment.