Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, к вечеру в пятницу превысил рубеж 3200 пунктов, вернувшись к уровню начала недели на фоне улучшения нефтяной конъюнктуры (цена Brent превысила $83 за баррель), хотя внешние фондовые площадки подают негативные сигналы.

К 16:14 по Москве индекс МосБиржи прибавил 0,9% и составил 3200,67 пункта, индекс РТС поднялся на 0,9% до 1143,07 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 5,4%.

В лидерах роста выступают акции "Аэрофлота" (+5,4%), "Магнита" (+2,8%), "НОВАТЭКа" (+2,3%), "ММК" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Норникеля" (+1,4%), ПАО "Полюс" (+1,3%), "Интер РАО" (+1,1%), "РусГидро" (+1%), "ТКС Холдинг" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,8%).

Поддержку акциям "Аэрофлота" и других авиакомпаний оказала предварительная статистика Росавиации за май, согласно которой пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 6,8% относительно того же месяца прошлого года, до 9,3 млн человек. В топ-5 крупнейших перевозчиков вошли "Аэрофлот", "Победа", "Сибирь" (S7), "Россия" и "Уральские авиалинии". Суммарно они перевезли 6,4 млн человек (+10,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:14 МСК составил 42,81 млрд рублей (из них 5,37 млрд рублей пришлось на акции "Московской биржи", 4,5 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,79 млрд рублей на акции "Аэрофлота").