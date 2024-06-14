Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

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Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Sotheby's на следующей неделе проведет крупнейший в истории аукцион элитных шампанских вин, пишет Financial Times.

Аукционный дом выставит на торги в Париже около 1,5 тысяч бутылок винтажного шампанского из коллекции тайваньского миллиардера Пьера Чэня.

В числе раритетов будет представлен лот из пяти бутылок Salon Le Mesnil, Blanc de Blancs 1971 года, стоимость которого оценивается в 18 тысяч евро. Также участники аукциона смогут побороться за шампанское ведущих марок, включая Krug, Dom Perignon, Salon и Roederer, в том числе 1950-х годов.

Это второй из пяти международных аукционов по продаже 25 тысяч бутылок вин Чэня. Первый состоялся в ноябре 2023 года в Гонконге и принес $16,8 млн.