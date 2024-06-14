Поиск

Sotheby's проведет крупнейший в истории аукцион шампанского

Sotheby’s проведет крупнейший в истории аукцион шампанского
Фото: Getty Images

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Sotheby's на следующей неделе проведет крупнейший в истории аукцион элитных шампанских вин, пишет Financial Times.

Аукционный дом выставит на торги в Париже около 1,5 тысяч бутылок винтажного шампанского из коллекции тайваньского миллиардера Пьера Чэня.

В числе раритетов будет представлен лот из пяти бутылок Salon Le Mesnil, Blanc de Blancs 1971 года, стоимость которого оценивается в 18 тысяч евро. Также участники аукциона смогут побороться за шампанское ведущих марок, включая Krug, Dom Perignon, Salon и Roederer, в том числе 1950-х годов.

Это второй из пяти международных аукционов по продаже 25 тысяч бутылок вин Чэня. Первый состоялся в ноябре 2023 года в Гонконге и принес $16,8 млн.

Dom Perignon Salon Le Mesnil Sotheby's Тайвань Пьер Чэнь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Переданный государству ЧЭМК возглавил директор по производству Иванченко

Индекс МосБиржи превысил 3200 пунктов

Биржевые цены на Аи-95 выросли на 4,01%, на Аи-92 - на 3,72% за неделю

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

Apple возглавила список самых дорогих брендов мира третий год подряд

Денежная база в России выросла с 31 мая по 7 июня на 96,7 млрд рублей

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

Ушедшая из РФ Coca-Cola решила вновь зарегистрировать товарные знаки в стране

Власти РФ обсуждают ограничения для экспорта дизтоплива перекупщиками

ЦБ РФ временно отменяет утренние торги на МосБирже

Российский ИТ-рынок проходит через санкционную облачность. Обобщение

Российский ИТ-рынок проходит через санкционную облачность. Обобщение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });