В I чтении принят проект о сокращении отчетности операторов инвестиционных платформ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об отмене существующей сейчас практики обязательного аудита отчетности для всех операторов инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Аудиторское заключение должны будут получать только компании, которые подпадают по финансовым критериям под обязательный аудит.

Законопроект (№581701-8) правительство РФ внесло в парламент в марте.

Согласно действующему законодательству, информация об операторе инвестиционной платформы должна включать годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершенный год вместе с аудиторским заключением. Принятый в первом чтении законопроект уточняет, что аудиторское заключение на годовую отчетность предоставляется только в том случае, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту.

В пояснительной записке говорится, что речь идет о случаях, описанных в законах "Об акционерных обществах" и "Об аудиторской деятельности": когда компания создана в организационно-правовой форме публичного акционерного общества, либо непубличного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью при достижении определенных финансовых критериев. На 2024 год это доход в год, предшествующий отчетному – более 800 млн рублей, или на конец отчетного года сумма активов баланса более 400 млн рублей.

Кроме того, согласно действующему законодательству, компании, привлекающие инвестиции с использованием платформы, должны раскрывать финансовую отчетность вместе с аудиторским заключением, если размер привлекаемых ими инвестиций превышает 60 млн рублей. Принятый в первом чтении законопроект убирает планку по привлечению инвестиций и делает обязательным представление обязательной аудиторской отчетности, если она требуется в рамках общих финансовых параметров. Норма распространяется на отчетность лица, привлекающего инвестиции, начиная с такой отчетности за 2024 год.

По мнению авторов, принятие закона снизит административную и финансовую нагрузку на операторов инвестиционных платформ.

Закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ вступил в силу с 1 января 2020 года. По нему российские компании и ИП для реализации различных проектов могут привлекать деньги граждан, ИП и юрлиц. Размер собственных средств оператора платформы должен составлять не менее 5 млн рублей, реестр операторов инвестиционных платформ ведет ЦБ РФ. По данным на конец марта в нем 84 оператора.