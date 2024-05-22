Инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,11%, в годовом выражении ускорилась до 8,1%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 14 по 20 мая составила 0,11% после 0,17% с 7 по 13 мая, 0,09% с 3 по 6 мая (за 4 дня), 0,06% с 23 апреля по 2 мая (за 10 дней), сообщил в среду Росстат.

Из-за праздников замер динамики цен в конце апреля-начале мая проводился один раз за 10 дней, а второй раз – за 4 дня вместо традиционных 7 дней.

С начала месяца рост цен в РФ к 20 мая составил 0,38%, с начала года – 2,85%.

Из данных за 20 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 мая ускорилась до 8,12% с 8,05% на 13 мая (на конец апреля равнялась 7,84%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась до 8,03% с 7,99% на 13 мая, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь май 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Плодоовощная продукция с 14 по 20 мая подешевела на 0,7% (с 7 по 13 мая - на 0,1%), в том числе огурцы стали дешевле на 10,4%, помидоры - на 6,1%. Одновременно цены выросли на картофель - на 7,9%, лук - на 6,9%, морковь - на 4,7%, свеклу - на 4,2%, капусту - на 3,2%, яблоки - на 1,5%, бананы - на 0,6%.

За период с 14 по 20 мая значительно выросли цены на баранину - на 0,6%, мясо кур и маргарин - на 0,5%, масло сливочное, хлеб пшеничный - на 0,4%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 1,6%, масло подсолнечное, крупу гречневую и пшено - на 0,2%.

Среди непродовольственных товаров с 14 по 20 мая выросли цены на плиты ДСП - на 1,0%, легковые автомобили отечественные - на 0,8%, доски обрезные - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо повысились на 0,1%.

Стоимость авиаперелета экономическим классом с 14 по 20 мая выросла на 2,0% (с 7 по 13 мая - выросла на 3,2%).

Тарифы на проезд в среднем по России повысились за неделю: в метро - на 5,2%, трамвае - на 2,6%, троллейбусе - на 0,8%, городском автобусе - на 0,7%.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 20 мая на уровне 8,03%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 14 по 20 мая на потребительском рынке инфляция замедлилась до 0,11%. В секторе продовольственных товаров на отчетной неделе темпы роста цен снизились до 0,06% (с 0,09% неделей ранее). Ускорилась дефляция на плодоовощную продукцию (до 0,73%), на остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,13% (после 0,11% неделей ранее). В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе инфляция замедлилась 0,07% (с 0,23% неделей ранее) на фоне возобновления удешевления электро- и бытовых приборов, а также снижения темпов роста цен на отечественные автомобили. В секторе услуг темпы роста цен составили 0,27% (после 0,28% неделей ранее). Замедлилось удорожание авиабилетов на внутренние рейсы, отсутствовал рост цен на услуги санаториев", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 26 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16%, ужесточив при этом сигнал. "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее", - заявил ЦБ в своем комментарии по итогам совета директоров 26 апреля.

ЦБ РФ при этом 26 апреля повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2024 год до 4,3-4,8% с 4,0-4,5%, а прогноз по средней ключевой ставке в 2024 году вырос до 15-16% с 13,5-15,5%.

Большинство членов совета директоров 26 апреля поддержали сохранение ключевой ставки, но были и мнения в пользу ее повышения (в резюме по итогам заседания отмечалось, что обсуждался вариант повышения на 1 п.п. - до 17% - ИФ), заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

Набиуллина 26 апреля также заявила, что в базовом сценарии ЦБ может начать снижать ставку во II полугодии. При этом она не исключила и возможность альтернативного сценария, когда процесс дезинфляции остановится или будет слишком медленным, тогда возможно и сохранение ставки на текущем уровне до конца года и даже ее повышение.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин 21 мая заявил журналистам, что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени.

По его словам, вариант повышения ключевой ставки будет рассматриваться и на заседании совета директоров Банка России 7 июня.

"Данные, которые поступили с момента последнего совета директоров, в том числе и данные по инфляционным ожиданиям, в целом усиливают аргументы в пользу того, чтобы степень жесткости денежно-кредитной политики поддерживать на высоком уровне в течение продолжительного времени", - заявил зампред ЦБ.

"Я думаю, что альтернативный сценарий (повышение ставки - ИФ) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения", - сказал Заботкин.

Он отметил, что инфляция в РФ идет выше центральной точки прогноза ЦБ (на 2024 год – 4,3-4,8%). "Насколько это создает риски для диапазона прогноза, это мы обсудим на заседании совета директоров", - сказал Заботкин.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в сентябрьской версии.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2024 году составляет 5,3%.