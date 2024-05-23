Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (нефть Brent просела к $81,6 за баррель, подешевели металлы), а также на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,5-0,7% во главе с бумагами ПАО "Полюс", также просели акции "Норникеля" и "Русала" на фоне известий, что совет директоров ГМК рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3428,35 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1195,35 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Доллар вырос до 90,28 рубля (+0,22 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-3%), "ТКС Холдинг" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), ОК "Русал" (-0,9%), "Норникеля" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6% и -0,3% "префы"), "ММК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "Магнита" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,1%).

Совет директоров ГМК "Норильский никель" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды по результатам 2023 года, сообщила компания на ленте раскрытия. Годовое собрание акционеров "Норникеля" пройдет в заочной форме 28 июня, реестр для участия в нем закрывается 4 июня.

По итогам 9 месяцев 2023 года "Норникель" выплатил 915,33 рубля на одну акцию, всего - 139,92 млрд рублей (около $1,5 млрд по курсу на дату объявления рекомендации советом директоров).

Подорожали акции "Северстали" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%).

Наблюдательный совет Совкомбанка (+0,5%, до 18,94 рубля) рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2023 год 1,14 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении банка. Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 8 июля 2024 года. Дивиденды могут быть выплачены до 22 июля 2024 года.

Выручка интернет-холдинга "ВК" (+0,2%) в I квартале выросла на 24% - до 33,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому выручка ожидалась в размере 33,5 млрд рублей.

ПАО "Россети Юг" (-2%) в первом квартале 2024 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 685,163 млн рублей, что в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в финансовой отчетности компании.

Микроэлектронная группа ПАО "Элемент" установила ценовой диапазон в преддверии IPO в 223,6-248,4 рубля за 1 тыс. акций компании (соответствует 1 лоту), говорится в ее пресс-релизе. Это соответствует рыночной капитализации бизнеса в 90-100 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Сделка предполагает, что "Элемент" предложит акции, выпущенные в рамках допэмиссии, размер предложения составит 15 млрд рублей. Ожидается, что по результатам IPO free float составит более 13%. При этом основные акционеры не планируют продавать принадлежащие им акции "Элемента".

Сбор заявок будет проходить с 23 по 29 мая среди квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Ожидается, что торги акциями ПАО "Элемент" начнутся 30 мая под тикером ELMT.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3420-3450 пунктов. День богат на корпоративные события: пройдет заседание СД "Роснефти" и "Газпрома", где будет рассмотрен вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Финансовую отчетность за I квартал опубликовал "ВК".

СД "Норникеля" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год. Порадовали инвесторов "префы" "Транснефти", которые впервые с осени 2021 года поднялись выше 1700 рублей. Интерес к бумагам подпитывается ожиданиями объявления рекомендации по дивидендам. Ранее глава "Транснефти" сообщил, что они будут выше, чем в прошлом году. Кроме этого, обсуждается вопрос перехода к выплатам дважды в год.

Акции "Яндекса" накануне выросли на новостях, что нидерландская компания Yandex N.V. сообщила о планах выкупить свои акции до конца года. Для российских инвесторов новость не особо важна, можно ожидать снижения котировок акций в обозримом будущем, так как все ожидания, связанные с реорганизацией, уже отыграны, считает Головинов.

Как отмечает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост рынка акций РФ накануне можно рассматривать как технический отскок с целью 3480 пунктов по индексу МосБиржи. Недавнее превышение этой отметки теперь можно назвать ложным, и нет уверенности, что данное сопротивление будет вновь пробито на текущей неделе. Однако среднесрочные взгляды на рынок пока позитивные. Скорее всего, до середины лета рынок будет пытаться потихоньку ползти вверх, чередуя эти поползновения с серьезными провалами, которые могут быть следствиями негативных новостей, считает эксперт.

В четверг поводов для роста рынка акций нет - нефть дешевеет и нацелена на $81 за баррель Brent. Судя по дневному графику, нефть ушла в коридор $81-84 за баррель, в котором торговалась с начала февраля по середину марта текущего года. При этом вырисовывается фигура "голова-плечи", отработка которой вполне может отбросить "черное золото" в район $75 за баррель. Негативный сценарий может реализоваться в самое ближайшее время, если котировки не удержат отметку $81.

Тем временем, на рынке заговорили о возможности повышения ключевой ставки ЦБ РФ уже на заседании в начале июня. В условиях пусть и небольшого, но роста инфляции и также роста кредитования, такой сценарий вполне реален, считает Антонов.

Зарубежные фондовые площадки

В США в среду индексы акций снизились на 0,2-0,5% во главе с Dow после публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы.

В нем говорится, что ряд руководителей американского ЦБ заявили о готовности снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться. В ходе обсуждения представители Федрезерва выразили тревогу по поводу "разочаровывающих" показателей инфляции, заявив, что последние данные указывают на вероятность ее устойчивого сохранения в ближайшие месяцы.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в апреле снизились на 1,9% относительно предыдущего месяца и составили минимальные за три месяца 4,14 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила в среду Национальная ассоциация риелторов. Согласно пересмотренным данным, в марте продажи составили 4,22 млн, а не 4,19 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста до 4,21 млн домов с предварительно объявленного мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Также инвесторы ждали квартальную отчетность Nvidia, которая была опубликована уже после завершения торгов. Американский производитель графических процессоров Nvidia увеличил чистую прибыль в первом квартале 2024 финансового года более чем в семь раз, выручку в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов. Компания анонсировала сплит акций и повышение дивидендов.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite упал на 1,3%, гонконгский Hang Seng теряет 1,5%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,8% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Поддержку котировкам акций в технологическом секторе оказывает сильная отчетность Nvidia.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в мае составил 50,5 пункта по сравнению с 49,6 пункта в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают данный индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий. Он превысил этот уровень впервые с мая 2023 года.

Банк Кореи в четверг сохранил ставку семидневного РЕПО на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ее уже 11 заседаний подряд. Регулятор также повысил оценку роста Южной Кореи в этом году до 2,5% с 2,1% и подтвердил прогноз общей инфляции на уровне 2,6%, базовой инфляции - 2,2%. При этом он отметил, что для уверенности в достижении общей инфляцией целевых 2% требуется больше данных.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены продолжают снижение, трейдеры оценивают данные о запасах в США и перспективы спроса на энергоносители.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $81,62 за баррель (-0,3% и -1,2% накануне), июльская цена WTI - $77,21 за баррель (-0,5% и -1,4% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,82 млн баррелей (ожидалось снижение на 2-3,1 млн), запасы бензина снизились на 945 тыс. баррелей (ожидалось сокращение на 1,2-1,4 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, повысились на 1,3 млн баррелей. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели - 13,1 млн баррелей в сутки.