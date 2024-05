Южная Корея окажет поддержку полупроводниковой отрасли на $19 млрд

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль представил в четверг пакет стимулирующих мер на сумму 26 трлн вон (свыше $19 млрд) для поддержки полупроводниковой отрасли страны.

Этот шаг направлен на поддержку чипмейкеров, включая Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc., на фоне растущего спроса на продвинутые чипы для работы в сфере искусственного интеллекта и других вычислений, пишет The Korea Economic Daily. Власти страны не хотят отставать в таких областях, как дизайн чипов и контрактное производство в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке полупроводников.

Пакет включает в том числе финансовую помощь объемом 17 трлн вон через государственный Корейский банк развития для поддержки инвестиций в определенные направления деятельности и расширение налоговых льгот.

"Как мы все знаем, полупроводники – это область, в которой идет тотальная война стран. Победа или поражение зависят от того, кто сможет первым создать передовые чипы", - сказал президент на встрече с высшими правительственными чиновниками.

Юн Сок Ёль отметил, что будет создан специальный фонд объемом 1 трлн вон для поддержки производителей полупроводникового оборудования и компаний, которые занимаются дизайном чипов (без их выпуска). По его словам, доля Южной Кореи в сфере разработки чипов составляет всего около 1% от общемировой.

LX Semicon Co. является единственной корейской компанией, которая входит в мировой топ-50 среди разработчиков чипов (без их выпуска).