Segezha увеличила OIBDA по МСФО в I квартале в 2,4 раза, чистый убыток – на 38%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил I квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к IV кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Выручка Segezha в январе-марте 2024 года выросла на 22% в годовом выражении и сократилась на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 22,82 млрд рублей. Уменьшение выручки к IV кварталу произошло "на фоне снижения объемов реализации товаров, которое опередило темп роста средних цен на продукцию группы". На рублевую выручку пришлась почти половина доходов Segezha в I квартале (46%, что на 5 процентных пунктов больше, чем кварталом ранее).

Рентабельность по OIBDA составила в итоге 11%, что больше на 5 процентных пунктов, чем в I квартале 2023 года, и на 2 п.п., чем в IV квартале. Повышению OIBDA способствовало снижение себестоимости деятельности компании.

Чистый убыток Segezha в I квартале этого года вырос в годовом выражении на 38% (относительно предыдущего квартала снизился на 11%) и составил 5,18 млрд рублей.

Квартальные результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка: консенсус-прогноз предполагал чистый убыток компании на уровне 4,9 млрд рублей, OIBDA - 2,5 млрд рублей, выручку - 23,3 млрд рублей.

Финансовое состояние

Отрицательный свободный денежный поток Segezha по итогам I квартала 2024 года достиг 9,56 млрд рублей против 8,35 млрд рублей годом ранее и 3,29 млрд рублей в предыдущем квартале.

Чистый долг Segezha составил 133,6 млрд рублей, увеличившись относительно начала года на 9%. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA снизилось при этом до 12х с 13х за счет роста расчетного показателя OIBDA за последние 12 месяцев. Общий долг компании на 31 марта 2024 года составил 136,9 млрд рублей, прибавив 3% к показателю на начало отчетного периода. На рублевые обязательства пришлось 93% долга.

Объем капвложений в I квартале составил 1,03 млрд рублей против 1,69 млрд рублей в I квартале и 1,36 млрд рублей в IV квартале 2023 года.

Цены на продукцию

В I квартале 2024 года мировые цены выросли в среднем на все основные виды продукции Segezha: мешочная бумага подорожала на 10% к предыдущему кварталу (до 559 евро/т), пиломатериалы - на 7% (164 евро/куб. м), березовая фанера - на 3% (394 евро/куб. м), клееные деревянные конструкции - на 10% (303 евро/куб. м).

В компании отмечают восстановление спроса и снижение складских запасов на мировом рынке мешочной бумаги. На ситуацию, в частности, повлияли забастовка в транспортном секторе в Финляндии, приведшая к снижению поставок бумаги и целлюлозы, и кризис в Красном море, повлекший увеличение стоимости логистики и сроков доставки у европейских поставщиков.

В отношении пиломатериалов Segezha указывает на рост производства внутри страны (на 2%) с одновременным снижением экспортных поставок (на 9%). В Китае к концу квартала наблюдался профицит складских запасов этой продукции. Предложение преобладает над спросом и на мировом рынке фанеры, что несколько компенсируется ростом внутреннего потребления. Активный спрос в РФ есть также на рынке деревянного домостроения, отмечают в Segezha.

По мнению компании, можно ждать увеличения спроса на российские пиломатериалы в Китае на фоне снижения поставок из ЕС (в среднем потребление этой продукции там будет расти, как ожидается, на 2-3% в 2024-2026 гг.).

В материалах компании указывается, что прогноз по рынку бумаги на 2024-2026 гг. позитивный на фоне расширения мощностей по скоростной фасовке в Азии, Африке, странах MENA. "Группа продолжает диверсифицировать географию продаж, уже в 2024 г. планируется вернуться к прежним объёмам присутствия на таких стратегических рынках как Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, также планируется возобновить поставки на рынки Индонезии, Малайзии и других стран АТР, Латинской Америки", - отмечают в компании. Кроме того, Segezha ожидает высокий спрос на бумажные мешки на российском рынке.

Спрос на фанеру в 2024-2026 году будет расти в среднем ежегодно на 5,3% за счет потребления со стороны строительной, мебельной, судостроительной (перевозка СПГ) отраслей, а также замещения тропической фанеры на альтернативных рынках Африки, Азии и Латинской Америки.

Показатели по дивизионам

В I квартале этого года Segezha изменила структуру управления активами, перейдя от дивизиональной структуры с четырьмя вертикальными дивизионами по каждому виду продукции на региональную структуру с двумя дивизионами - "Сибирь" и "Северо-Запад". В отчетности за I квартал результаты представлены по этим двум дивизионам.

Дивизион "Северо-Запад" показал прирост выручки в сегменте "Лесные ресурсы и деревообработка" на 20%, до 2 млрд рублей (OIBDA составила 0,4 млрд рублей) и падение доходов по остальным сегментам: "Бумага и упаковка" - на 7%, до 7,2 млрд рублей (OIBDA упала на 11%, до 2 млрд рублей), "Фанера и плиты" - на 14%, до 2,4 млрд рублей (OIBDA - 0,3 млрд рублей), "Домостроение" - на 15%, до 1,2 млрд рублей (OIBDA - 0,3 млрд рублей).

В дивизионе "Сибирь" представлен один сегмент - "Лесные ресурсы и деревообработка", в нем выручка упала на 12%, составив 9,8 млрд рублей (OIBDA - 0,3 млрд рублей).

Операционные результаты Segezha по сегментам за I квартал 2024 года:

Производство Динамика кв/кв Продажи Динамика кв/кв Бумага, тыс. т 84 1 % 71 (26 собственный конвертинг) -17 % Бумажные мешки, млн шт 211 13 % 200 6 % Пиломатериалы, тыс. куб. м 554 -1 % 519 -13 % Фанера, тыс. куб. м 50 3 % 47 -11 % Пеллеты, тыс. куб. м 32 23 % 26 13 % Клееная балка, тыс. куб. м 9 32 % 8 26 % Домокомплекты, тыс. куб. м 9 27 % 7 17 % CLT-панели, тыс. куб. м 3 -26 % 2 -45 %

Segezha Group – вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В апреле 2021 года Segezha Group провела IPO на 30 млрд рублей. В свободном обращении находится 24,25% акций компании, АФК "Система" принадлежит 62,2%, суммарная доля членов совета директоров и правления - 4%. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 руб. каждая.