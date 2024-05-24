Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,2%, МосБиржа изменилась незначительно

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу умеренным снижением рублевых цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и попыток стабилизации нефти после недельного отката (цена Brent находится у $81,2 за баррель); индекс РТС на фоне укрепления рубля подрос на 0,2%, индекс МосБиржи потерял менее 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3440,99 пункта (-0,05%), индекс РТС - 1206,64 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар просел до 89,83 рубля (-0,19 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,9%), "Яндекса" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "ТКС Холдинг" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), расписки OZON (-0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+0,6%), "Магнита" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "НЛМК" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (+0,8%) завершил I квартал 2024 года ростом показателя OIBDA по МСФО в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 11% к IV кварталу 2023 года - до 2,53 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выручка Segezha в январе-марте 2024 года выросла на 22% в годовом выражении и сократилась на 8% по сравнению с предыдущим кварталом, составив 22,82 млрд рублей.

Чистый убыток Segezha в I квартале этого года вырос в годовом выражении на 38% (относительно предыдущего квартала снизился на 11%) и составил 5,18 млрд рублей.

Квартальные результаты Segezha оказались на уровне ожиданий рынка: консенсус-прогноз предполагал чистый убыток компании на уровне 4,9 млрд рублей, OIBDA - 2,5 млрд рублей, выручку - 23,3 млрд рублей.

Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" (+1%) по МСФО в I квартале 2024 года составила 4,398 млрд рублей, что на 33% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года (3,3 млрд рублей), говорится в отчете компании.

Комментарии аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу продолжит двигаться в диапазоне 3400-3450 пунктов. "Надеемся, что падение акций "Газпрома" начнет замедляться. Причин для сильного общерыночного оптимизма пока нет. Однако то, что уже дважды инвесторы выкупали просадку российского рынка в течение недели, внушает оптимизм. Вероятно, стоит ожидать восстановления индекса в начале следующей недели", - считает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", из данных Росстата следует, что в мае в России возросла медианная оценка инфляционных ожиданий (до 11,7%) после четырех месяцев снижения. Усиление ценового давления в последнее время увеличивает вероятность повышения ставки на заседании Банка России 7 июня.

Совет директоров "Газпрома" накануне ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Перспективы бизнеса компании остаются неопределенными, контракт по "Силе Сибири 2" все еще не подписан, а ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите российского газа через Украину после его истечения в конце 2024 года, отмечают аналитики.

В пятницу решение по дивидендам вынесут ПАО "Южуралзолото", Softline, ГК "Астра", Carmoney. Из отчетов по МСФО за I квартал 2024 года интерес представляют финрезультаты ЦИАН, "Совкомфлота", "Сегежи Групп" и "Европлана", напомнили эксперты "Цифра брокер".

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, уровнем поддержки для индекса МосБиржи выступает отметка 3420 пунктов, которая устояла накануне и, тем самым, повысила свою силу. Можно говорить, что индекс МосБиржи вернулся в канал 3420-3480 пунктов.

Совет директоров "Газпрома" огласил решение не выплачивать дивиденды за прошлый год. С учетом высокой долговой нагрузки компании, данное решение правильное и долгосрочно позитивное для концерна. Бумаги находятся на минимумах с 2022 года, их перепроданность высока, поэтому можно сказать, что назрел технический отскок, в том числе за счет закрытия "шортов", считает эксперт.

Зарубежные фондовые площадки

В США в четверг индексы акций снизились на 0,4-1,5% во главе с Dow Jones, несмотря на сильную квартальную отчетность Nvidia (+9,3%). В "минусе" закрылись акции 29 компаний из 30, входящих в расчет Dow, лидерами снижения стали бумаги Boeing (-7,9%) и Intel (-4,3%).

Американский производитель графических процессоров Nvidia увеличил чистую прибыль в первом финквартале более чем в семь раз, выручку – в 3,6 раза, причем оба показателя достигли рекордов.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе опустилось на 8 тыс. и составило 215 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 220 тыс. За две недели падение стало рекордным с сентября.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

Опубликованный накануне индекс PMI в США оказался выше прогноза, а хорошее состояние американской экономики снижает вероятность того, что Федеральная резервная система перейдет к снижению процентных ставок в ближайшее время, пишет Trading Economics.

Потребительские цены в Японии в апреле выросли на 2,5% в годовом выражении, сообщило в пятницу министерство внутренних дел и коммуникаций страны. Темпы подъема замедлились по сравнению с 2,7% в марте.

Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый центробанком страны) в прошлом месяце повысились на 2,2% после увеличения на 2,6% в марте. Это совпало со средним прогнозом аналитиков, пишет The Japan Times.

Розничные продажи в Великобритании в апреле упали на 2,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали гораздо менее значительное снижение: по данным агентства Bloomberg - на 0,5%, по данным Trading Economics - на 0,4%.

ВВП Германии в I квартале 2024 года вырос на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно окончательным данным Федерального статистического агентства страны. Результат совпал с предварительно объявленной оценкой. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются стабилизироваться, но неделя завершается в "минусе".

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $81,24 за баррель (-0,1% и -0,7% накануне), июльская цена WTI - $76,71 за баррель (-0,2% и -0,9% в четверг).

Обе марки снижались предыдущие четыре сессии подряд. Давление на котировки оказали предварительные данные о росте рассчитываемого S&P Global индекса менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности США в мае до 50,9 пункта с 50 пунктов в апреле. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, сообщает Trading Economics.

Эта статистика способствовала ухудшению ожиданий в отношении снижения процентных ставок Федрезервом в этом году, что, в свою очередь, оказало негативное влияние на перспективы экономики и американского спроса на энергоносители.

Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС также показал, что ряд руководителей американского ЦБ был готов снова поднять процентные ставки, если инфляция в США не продолжит замедляться.

Кроме того, запасы нефти в стране на прошлой неделе неожиданно выросли, причем резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, достигли максимума с июля прошлого года, согласно обнародованным в среду данным министерства энергетики.

Теперь все внимание рынка направлено на предстоящую 1 июня встречу ОПЕК+, на которой, как ожидается, ведущие производители нефти продлят действие мер по снижению добычи.