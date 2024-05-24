Минсельхоз собрался поднять до 18 тыс. руб./т базовую цену пшеницы для расчета экспортной пошлины

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ планирует поднять до 18 тысяч рублей за тонну базовую цену (так называемая цена отсечения) пшеницы, по которой рассчитывается экспортная пошлина на это зерно. Об этом сообщает Союз экспортеров зерна в своем телеграм-канале со ссылкой на директора департамента регулирования рынков АПК министерства Александра Малова.

В настоящее время эта цена составляет 17 тысяч рублей. В июне 2023 года она была поднята с 15 тысяч рублей, которые действовали с июля 2022 года.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Некоторое время назад тогдашний министр сельского хозяйства, а ныне вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что пошлина перед новым сезоном (начинается 1 июля 2024 года) будет незначительно скорректирована.