BOTAS и "Газпром" работают над созданием в Стамбуле центра торговли газом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Турция и Россия ведут работу над созданием торговой площадки для реализации природного газа, заявил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар.

"Мы с российской стороной продолжаем работу над созданием центра газовой торговли, в частности, над концепцией ценообразования на газ. В течение ближайших нескольких месяцев мы хотим в рамках Стамбульского финансового центра создать совместный между BOTAS и "Газпромом" центр торговли газом, т.е. центр, где будет формироваться цена на газ", - сообщил он.

Министр добавил, что Турция планирует стать не только центром торговли газом, но и его экспортером.

По его словам, в настоящее время внутренний спрос на природный газ в Турции составляет 50 млрд кубометров в год, но благодаря инвестициям в газовую инфраструктуру страна сможет принимать ежегодно 70-80 млрд кубометров газа.

"Наличие мощной газотранспортной инфраструктуры позволит экспортировать эти объемы в Европу. Мы уже становимся страной, которая впервые экспортирует газ в Венгрию, Болгарию, Румынию и Сербию. При этом мы нацелены на то, чтобы стать не только газовым центром, где будут формироваться цены на голубое топливо по аналогу торговой площадки в Нидерландах, но в то же время и осуществлять физический экспорт газа конкретным покупателям и странам", - подчеркнул Байрактар.

Глава турецкого Минэнерго отметил, что Турция может обеспечить 50% внутреннего спроса за счет сжиженного природного газа благодаря созданным в стране СПГ-терминалам.

"Одним из столпов диверсификации является сжиженный природный газ. Суточная мощность для приема СПГ в Турции составляет 160 млн кубометров. У Турции есть техническая возможность получать сжиженный газ, даже если вдруг все остальные ресурсы будут отключены", - сказал он.

Министр также сообщил, что Турция планирует увеличить мощности собственных подземных хранилищ газа до 12 млрд кубометров к 2028 году.

"Мы довели мощности своих ПГХ с 2,8 млрд до 5,8 млрд кубометров. Теперь планируем увеличить их до 12 млрд кубометров, это позволит нам хранить 25% от нашего внутреннего спроса на газ. Есть планы по увеличению мощностей подземного хранилища газа в Туз Гелю и в Силиври", - заявил Байрактар.