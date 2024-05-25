АСВ проведет первое собрание кредиторов Киви банка 13 июня

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проведет первое собрание с кредиторами Киви банка 13 июня, говорится в сообщении АСВ.

Принять участие в собрании смогут кредиторы, заявившие свои требования до 15 апреля и включенные в реестр. Участникам собрания будут представлены отчет о деятельности АСВ как ликвидатора Киви банка, смета текущих расходов на проведение принудительной ликвидации, условия реализации принадлежащих банку ценных бумаг и конвертации иностранной валюты, которая числится на его корреспондентских счетах.

Результаты собрания будут опубликованы на сайте АСВ не позднее 20 июня.

АСВ отмечает, что участие кредиторов банка в собрании не является обязательным и не влияет на сроки и полноту расчетов с ними.

Как сообщалось, агентство начнет расчеты с кредиторами Киви банка в июле 2024 года после закрытия реестра требований. На первом этапе на расчеты планируется направить имеющиеся денежные средства в размере около 21 млрд рублей. Это позволит удовлетворить в полном объеме требования кредиторов первой очереди и ориентировочно на 70% требования кредиторов третьей очереди, отмечает АСВ.

Задолженность перед остальными кредиторами будет погашаться по мере продажи ценных бумаг и поступления средств в результате конвертации валюты. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщает АСВ.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. Функции временной администрации, а затем и ликвидатора были возложены на АСВ.

Активы Киви банка по итогам обследования агентства составляют 68,2 млрд руб., обязательства банка - 43,1 млрд руб.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".