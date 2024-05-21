Qiwi сдвинула сроки второго платежа в рамках сделки по продаже АО "Киви"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров группы Qiwi одобрил продление сроков второго платежа в рамках сделки о продаже АО "Киви" на три месяца, до 19 августа, говорится в сообщении группы.

Изначально платеж в размере 11,875 млрд рублей должен был быть совершен в течение четырех месяцев после заключения сделки, то есть 19 мая.

Сроки были продлены по запросу покупателя – Fusion Factor Fintech Limited.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.