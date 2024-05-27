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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:34

Число быстрорастущих компаний в РФ увеличилось в 1,7 раза по итогам 2019-2023 гг.

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Число быстрорастущих компаний в России существенно увеличилось в результате улучшения конъюнктуры и появления в экономике новых точек роста, показало ежегодное исследование "СПАРК-Интерфакс".

В новый список "СПАРК: Быстрорастущие компании" вошло 1711 "газелей", имевших темпы роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних четырех лет - по сравнению с 1034 в прошлом списке, который охватывал период 2018-2022 гг.

Число компаний-лидеров, которые увеличивают выручку не менее чем на 20% в год подряд на протяжении четырех лет, составило 598 против 336 годом раньше.

Впервые за многие годы изменился список отраслей-лидеров по количеству "газелей". Больше всего быстрорастущих компаний в секторе выпуска и продажи автомобилей, производства машиностроительной продукции. Агропромышленный бизнес, в котором до недавнего времени было сосредоточено больше всего быстрорастущих компаний, отступил на третью позицию.

"Наметилась тенденция к росту числа "газелей" в отраслях высокого и среднего технологического уровня, а также наукоемких видах экономической деятельности, что вносит определенный вклад в укрепление конкурентоспособности национальной экономики", - заключают авторы исследования.

По итогам последней четырехлетки "газели" в среднем наращивали прибыль на 72%, выручку – на 43% в год. Самые высокие среднегодовые темы прироста выручки показали бизнесы, занимающиеся оптовой торговлей компьютерами, периферийными устройствами и ПО. Прибыль же в среднем быстрее всего росла в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, показывает исследование.

По сравнению с прошлым годом список "газелей" обновился на 70%.

Для включения в число быстрорастущих выручка компании в течение 4 лет должна ежегодно расти не менее чем на двузначную величину; ее выручка в 2019 г. должна была быть не менее 101 млн. руб.; она не должна быть аффилирована с крупнейшими холдингами и иметь в числе акционеров компании и структуры с госучастием; ее чистые активы должны быть положительными.

Полный текст исследования можно прочитать здесь.

СПАРК
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