В сети АЗС "Трасса" в 2025 году на сто бензозаправок будет одна зарядка электрокара

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ЕвроТранс", владеющее сетью АЗС "Трасса", рассчитывает, что в 2025 году на 100 заправок бензином в сети компании придется 1 зарядка электрокара, к 2030 году каждый 10-й клиент будет пользоваться электрозаправочной станцией (ЭЗС), а в 2035 году около 40% всех клиентов будут владельцами электромобилей, сообщается в годовом отчете компании.

В 2023 году "ЕвроТранс" сделал особый акцент на развитии сети быстрых ЭЗС (мощностью более 150кВт). К концу 2023 года в сети компании работали 15 быстрых ЭЗС. Активно росла клиентская база автомобилистов, использующих электромобили, число клиентов быстрых ЭЗС превысило 5 тысяч человек, сказано в отчете.

"Будущее за электротранспортом. Однако, покупка электромобиля на сегодняшний момент сопряжена с постоянным дискомфортом электрозарядки. И дело не в том, что не хватает мест, где зарядить машину. Такие места появились, пусть и для перспективного развития в ничтожно малом количестве. Дело в том, сколько времени эта процедура занимает и в каких условиях проходит. Зарядка занимает час и более, а владелец дорогого электрокара вынужден проводить это время в ожидании", - заявил гендиректор "ЕвроТранса" Олег Алексеенков.

В законодательстве появилось понятие быстрой электрозарядки - это ЭЗС мощностью не менее 150 кВт. "Именно такие станции способны сократить процесс пополнения энергии до 15-25 минут. И все же, сравните со средним временем заправки-7 минут. А ведь при рутинном использовании электромобиля, такую процедуру нужно будет проводить 2-3 раза в неделю. Абсолютно недостаточно просто разместить быстрые электрозарядные станции! Надо еще создать комфорт для клиента на 15-25 минут времени зарядки", - отметил Алексеенков.

Также он подчеркивает проблему разъемов: на сегодняшний день их три основных - GB/T, CCS 2, CHAdeMO. "И наконец, тема безопасности. Как обеспечить безопасность электрозарядки, если такая станция не подразумевает наличие квалифицированных специалистов, находящихся непосредственно у точки. Именно на решение этих актуальных задач направлены основные инвестиции", - добавил глава компании.

Согласно отчету "ЕвроТранса", к 2025 году ожидается увеличение числа электромобилей в московском регионе до 10 тысяч единиц, что составит 0,15% от общего автопарка. "Значительный рост также ожидается к 2030 году, когда количество электромобилей достигнет 100 тысяч единиц, и их доля увеличится до 1,5%. Основной фактор успеха данного проекта заключается в предоставлении пользователям быстрой зарядки, которая длится до 30 минут. Уникальность проекта предоставляет возможность получить долю рынка ЭЗС, которая будет значительно выше доли устоявшегося рынка розничной торговли топливом", - сообщаются в документе планы "ЕвроТранса".

Также подчеркивается, что длительность процесса зарядки электромобиля создает дополнительную возможность для продажи сопутствующих товаров, и средний чек среди клиентов ЭЗС будет выше, чем у клиентов, заправляющих автомобили топливом. "Евротранс" прогнозирует, что к 2025 году владельцы электромобилей будут обеспечивать около 5% от общего объема продаж сопутствующих товаров на сети "Трасса", а к 2030 году этот показатель вырастет до 30%.

Выручка "ЕвроТранс" по МСФО в 2023 году увеличилась в 1,9 раза - до 126,763 млрд рублей, прибыль - почти в 3 раза, до 5,158 млрд рублей, EBITDA - почти в 2 раза, до 12,307 млрд рублей.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат 55 автозаправочных комплексов "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

Уставный капитал "ЕвроТранса" разделен на 159 148 665 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая.