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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:21

Мосбиржа запустила торги акциями "ЕвроТранса"

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Торги акциями топливной группы компаний "ЕвроТранс", владеющей сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", стартовали 21 ноября на "Московской бирже", говорится в сообщении торговой площадки.

В рамках IPO "ЕвроТранс" привлек 13,5 млрд рублей, цена акций составила 250 рублей за бумагу.

Акции "ЕвроТранса" включены в котировальный список первого уровня, торговый код - EUTR.

"ЕвроТранс" находится на втором месте по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, всего компании принадлежат: 54 автозаправочных комплекса "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также четыре ресторана площадью 800 кв. м каждый.

Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).

Московская биржа ЕвроТранс
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