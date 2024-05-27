Простой на "Автозаводе СПБ" продолжится до старта мелкоузловой сборки

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Частичный простой в ООО "Автозавод Санкт-Петербург" (бывшая площадка Nissan) продолжится до старта на предприятии мелкоузловой сборки. Об этом сообщил генеральный директор завода Иван Миронов журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящее время на автозаводе работает порядка 1,2 тыс. человек.

"У нас производится крупноузловая сборка, многие цеха не задействованы. (...) Мы не хотим сокращать людей, терять уникальные кадры, поэтому вынуждены периодически отправлять различные цеха в простой. (...) Ежемесячно порядка 200-300 человек находятся в простое. (..) Пока мы не задействуем все цеха, не перейдем к мелкой узловой сборке и не начнем варить кузовы, окрашивать и собирать, до этого так и будет вынужденный простой", - пояснил Миронов.

Ранее сообщалось, что "Автозавод Санкт-Петербург" до конца мая отправило в простой 317 работников предприятия.

По данным источника "Интерфакса" в госведомствах, в целом персонал предприятия составляет 1,157 тыс. человек. Таким образом, в простой отправлены 27% персонала.

Активы петербургского автозавода в прошлом принадлежали Nissan, чье предприятие работало с 2009 года по 2022 год. После решения японского концерна об уходе из РФ завод был за символическую стоимость передан в пользу подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ" с опционом обратного выкупа. Госпредприятие позже продало 99% завода "АвтоВАЗу" также в рамках символической сделки.

"АвтоВАЗ" как производственный партнер завода летом 2023 года начал крупноузловую сборку автомобилей под брендом Lada. Первой моделью на новом этапе работы предприятия был переднеприводный городской кроссовер Lada X-Cross 5, который собирался на основе модели FAW Bestune T77. Однако, как сообщал осенью телеграм-канал "Русский автомобиль", партнерство "АвтоВАЗа" и китайского FAW не сложилось, и площадка в Петербурге прекратила сборку.

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, старт продаж которых начался в РФ 27 мая. Среднеразмерный кроссовер Xcite X-Cross 7 по внешнему виду и техническим характеристикам идентичен модели Chery Tiggo 7 Pro. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал, что завод в этом году планирует выпустить 25 тыс. автомобилей.

В настоящее время владельцы ООО "Автозавод Санкт-Петербург" не раскрываются.