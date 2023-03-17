Минфин КНР оштрафовал Deloitte на рекордные $30,8 млн

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Китайские власти закрыли пекинский офис Deloitte Touche Tohmatsu на три месяца и наложили на компанию рекордный штраф в размере 212 млн юаней ($30,8 млн), передает Bloomberg со ссылкой на министерство финансов КНР. За весь 2022 год ведомство оштрафовало бухгалтерские фирмы на сумму более чем в 25 раз меньше.

Минфин указывает на серьезные недостатки аудиторских проверок, проведенных Deloitte в 2014-2019 годах в компании China Huarong Asset Management, управляющей проблемными долгами. Аудиторская фирма не провела надлежащую оценку состояния активов и упустила факт искажения бухгалтерской отчетности Huarong, отмечает министерство.

"Мы уважаем и принимаем решение министерства финансов о штрафе, - сообщило китайское подразделение Deloitte. - Сожалеем, что в этом случае ведомство сочло некоторые аспекты нашей работы не соответствующими установленным стандартам аудита".

В 2021 году Huarong задержала публикацию годового отчета, где сообщила о крупных убытках по итогам 2020 года. Впоследствии компания получила поддержку на $6,6 млрд от группы инвесторов во главе с государственной CITIC Group.

В январе 2023 года власти КНР призвали госкомпании отказаться от услуг "большой четверки" аудиторов, в которую входит Deloitte, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. По словам источников, КНР стремится ограничить влияние международных аудиторских фирм, связанных с США, обеспечить безопасность данных и поддержать китайских аудиторов.