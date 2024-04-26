ЦБ повысил прогнозы по росту корпоративного и розничного кредитования на 2024 год

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год до 8-13%, сказано в среднесрочном прогнозе на сайте регулятора.

16 февраля 2024 года ЦБ прогнозировал, что в 2024 году темпы роста корпоративного кредитования составят от 6% до 11%.

Прогноз по розничному кредитованию в 2024 году был повышен до 7-12% с 5-10% ранее. Прогноз по росту ипотечного кредитования в 2024 году оставлен без изменений, на уровне 7-12%.

Регулятор понизил прогноз по росту корпоративного кредитования в 2025 году до 7-12% с 8-13% ранее, розничного - также до 7-12% с 8-13% ранее. Прогноз по росту ипотеки сохранен на уровне 10-15%.

Прогноз по кредитованию на 2026 год оставлен без изменений. Рост корпоративного кредитования может составить 8-13%, розничного - 8-13%, ипотеки - 10-15%.