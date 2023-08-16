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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Глава Lyft приобрел акции компании на сумму свыше $1 млн

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американского агрегатора такси Lyft Inc. Дэвид Ришер приобрел 100 тыс. акций компании на сумму около $1,15 млн, сообщает MarketWatch.

"Все это - инвестиции в Lyft, поскольку мы строим очень успешный и ориентированный на клиентов бизнес", - прокомментировал покупку Ришер, добавив, что покупка акций компании стала лучшим вложением средств из возможных.

Член совета директоров Lyft Дейв Стивенсон в свою очередь также приобрел бумаги сервиса по заказу такси, заплатив $100 тыс. за 8 826 акций.

По итогам второго квартала Lyft сократил чистый убыток в три раза в годовом выражении и увеличил выручку на 3%.

Акции компании прибавляют в цене 0,4% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 9,6%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 30,2%.

Lyft Дэвид Ришер
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