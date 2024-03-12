Сбербанк в феврале нарастил средства физлиц по РСБУ на 2,7%, юрлиц - на 1,6%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в феврале нарастил портфель средств физических лиц по РСБУ на 2,7% - до 22,8 трлн руб., говорится в сообщении банка.

Средства юридических лиц в феврале увеличились на 1,6% (1% без учета валютной переоценки) на фоне роста остатков на срочных счетах. С начала года рост средств юрлиц составил 6,1% (5,8% без учета валютной переоценки).

Розничный кредитный портфель банка в феврале вырос на 0,8% и на 1,4% с начала года (без учета секьюритизации) - до 15,7 трлн руб.

Портфель ипотеки вырос на 0,4% (в январе 0,4%) - до 10,2 трлн руб. на фоне изменения регулирования и условий по программам льготной ипотеки в конце 2023 года. Выдачи ипотечных кредитов в феврале составили 153 млрд руб. (151 млрд в январе).

Портфель потребительских кредитов вырос на 1% с начала года до 3,9 трлн руб. Выдачи в феврале составили 255 млрд руб. (188 млрд руб. в январе).

Корпоративный кредитный портфель вырос в феврале на 0,3% - до 23,1 трлн руб. С начала года портфель снизился на 0,7% (-1% без учета валютной переоценки).

Качество кредитного портфеля остается стабильным, доля просроченной задолженности на конец февраля составила 2,1% (2% на конец января).