Т-банк купит контрольную долю в факторинговом бизнесе "Киви"

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Группа Т-Банк (Тинькофф банк) сообщил, что выкупит контролирующие доли (по 51%) в ООО "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" у текущего участника - АО "Киви".

Ранее, по договору от 31 мая, "Киви" уже передала свои доли в залог банку, следует из ЕГРЮЛ.

Сделка будет завершена после получения согласия Федеральной антимонопольной службы. Платформа ROWI станет частью экосистемы T-Банка и дополнит существующую линейку финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса.

Остальными 49% долей в "РОВИ Факторинг Плюс" и ООО "РОВИ Технологии" владеет ООО "Плюс менеджмент групп", принадлежащее сооснователям ROWI Виктору Вернову и Евгению Родионову, следует из данных ЕГРЮЛ. Команда ROWI, включая Вернова и Родионова, сохранит автономность в принятии решений и продолжит развивать бизнес компании, отмечает банк.

Действующая стратегия по развитию компании сохранится. Факторинг позволит компаниям-поставщикам сразу получать деньги по договорам с отсрочкой платежа и пускать их в оборот, не дожидаясь завершения расчетов по поставкам. Финансирование операций будет осуществляться с баланса ROWI.

"Почему мы вошли в сделку по продаже ROWI? Проект изначально был реализован как партнерство QIWI и основателей ROWI. У QIWI была совершенно определенная роль в этом проекте: предоставлять банковскую инфраструктуру для развития сервисов ROWI, а также предоставлять фондирование для развития факторинга. В нашей сегодняшней реальности мы не можем предоставить ROWI ни то, ни другое. Поэтому решение о продаже было вполне логичным и взаимовыгодным", - сказал акционер АО "Киви" Андрей Протопопов.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей.

21 февраля Банк России отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов, затем на агентство были возложены функции ликвидатора.

"Киви финанс" 31 мая вышла из дефолта, приобретя по оферте 8 млн 309 тыс. 953 облигации серии 001Р-02 - 100% предъявленных к выкупу бумаг - по цене 101,64% от номинала. Всего по выпуску наступало две оферты на досрочное погашение, после понижения кредитного рейтинга по выпуску и его отзыву. Неполное исполнение обязательств по обеим офертам было связано с отсутствием денежных средств у АО "Киви", которое несет солидарную ответственность со своим дочерним обществом, так как большая часть денег компании (9,1 млрд рублей.) заморожена на счетах в Киви банке.

"Наиболее вероятным источником получения ликвидности компанией, видимо, является продажа факторингового портфеля дочернего "ROWI Факторинг" (либо самой компании)", - предположил 4 июня руководитель отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Алексей Булгаков.