Суд 10 апреля рассмотрит иск ЦБ о принудительной ликвидации Киви банка

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 10 апреля рассмотрит иск Центрального банка о принудительной ликвидации Киви банка, сообщается на сайте суда.

Исковое заявление было подано 14 марта от лица Банка России по ЦФО. Другие подробности иска пока не раскрываются.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В фининституте сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на Агентство по страхованию вкладов. Банк является участником системы страхования вкладов. Однако средства на электронных кошельках, согласно законодательству, не защищены системой страхования. Требования по выплате таких средств будут удовлетворяться в ходе процедуры конкурсного производства или принудительной ликвидации банка за счет взыскания и реализации активов и иного имущества банка, заявлял ЦБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 22 марта заявила, что объем активов Киви банка превышает обязательства на 28 млрд рублей, что позволит ему расплатиться с клиентами. "У Киви банка лицензия была отозвана за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства, поэтому мы в арбитражный суд недавно направили иск о принудительной ликвидации. Вывод по итогам работы временной администрации АСВ: в банке есть значительный профицит средств - более 28 млрд рублей, то есть превышение его активов над обязательствами. Поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выполнены", - сказала она.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица Киви банка 4 марта подало иск к его собственникам: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi. Агентство хочет оспорить договор купли-продажи акций АО "Киви" и признать недействительным договор залога и обременения этих акций.

Позднее иск был оставлен без движения до 5 апреля из-за недоплаченной госпошлины. На данный момент нарушения устранены. Заседание по делу назначено на 16 апреля. В рамках этого дела суд 2 апреля рассмотрит заявление АСВ в лице Киви банка об обеспечительных мерах в виде ареста акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc или Fusion Factor Fintech Limited.

Киви банк по итогам 2023 года с активами в 77,6 млрд рублей занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".