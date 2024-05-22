"КАМАЗ" и Сбербанк договорились о сотрудничестве в области ЦФА

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Камазовский проект по продвижению цифровых сервисов KAMAZ Digital намерен совместно со Сбербанком выпустить цифровые финансовые активы (ЦФА) для привлечения инвестиций и дополнительной мотивации персонала, сообщила пресс-служба ПАО "КАМАЗ".

Автопроизводитель и Сбербанк в среду подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области ЦФА для реализации совместного проекта "Цифровой километр" в рамках выставки "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2024).

Проект позволит KAMAZ digital выпускать ЦФА на платформе банка. На первом этапе эти активы смогут приобретать сотрудники "КАМАЗа", в дальнейшем планируется привлечение других участников рынка. Камазовцы получат возможность участия в бизнесе компании, например, в дочернем проекте FTL-перевозчика NatCar. Автопроизводитель таким образом сможет дополнительно мотивировать сотрудников.

"Мы уверены, что для развития экономики нужны новые способы привлечения инвестиций. "Цифровой километр" - первый проект привлечения инвестиций в физические активы, который сможет создать для пользователя новый опыт понятных вложений, и даже с элементами геймификации. Если эксперимент удастся, то мы бы хотели повторить этот опыт и для инвестиций в станки, роботы и другие средства производства, которые будут нужны промышленности сегодня и завтра", - цитирует пресс-служба "КАМАЗа" директора по цифровой трансформации группы Эльдара Шавалиева.

"Благодаря нашему совместному проекту "Цифровой километр" работники "КАМАЗа" получат возможность инвестировать и участвовать в развитии бизнеса своей компании, а "КАМАЗ" повысит мотивацию сотрудников. Таким образом, внедрение современных технологий в инвестициях может стать новым трендом на рынке труда и привести к созданию корпоративных мотивационных программ в сфере ЦФА", - отметил, в свою очередь, управляющий директор - руководитель дирекции трансформации клиентов CIB ПАО "Сбербанк" Андрей Дмитриев.

ПАО "КАМАЗ" - крупнейший в РФ производитель грузовых автомобилей