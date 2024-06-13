Индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после обвала в начале торгов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций после обвала на старте торгов в четверг из-за санкций США смог отыграть часть потерь; индекс МосБиржи отскочил выше 3100 пунктов после падения в район 3030 пунктов. Сдерживающим фактором для распродаж выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и высокие цены на нефть (Brent торгуется выше $82 за баррель).

К 10:20 по Москве индекс МосБиржи снижался на 1,4% до 3112,76 пункта (минимум сессии - 3032,05 пункта - минимум с декабря 2023 года), индекс РТС снижался на 1,6% до 1101,6 пункта (минимум сессии - 1073,97 пункта - минимум с 22 февраля 2024 года); падение цен большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" сократилось до 0,5-2,6% после отката на старте на 2-8%.

В лидерах снижения остаются акции "Московской биржи", попавшей под санкции США: бумаги биржи теряют в цене 5,7% после падения на 15,8% в начале торгов.

Также "минусуют" акции АФК "Система" (-2,6%), "НОВАТЭКа" (-2,3%), "ТКС Холдинг" (-2,3%), "НЛМК" (-1,9%), ВТБ (-1,9%), "ММК" (-1,9%), расписки OZON (-1,9%), бумаги "Газпрома" (-1,8%), "МТС" (-1,8%), "Аэрофлота" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), ОК "Русал" (-1,6%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Роснефти" (-1,3%), Сбербанка (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,3%), Polymetal (-1,3%), "РусГидро" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -1,7% "префы"), "Северстали" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса "МосБиржи" к 10:20 составил 23,74 млрд рублей (из них 3,35 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,39 млрд рублей на бумаги "Московской биржи" и 1,94 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").