Вывод долларов и евро с брокерских счетов в БКС временно недоступен

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов БКС временно недоступен, в том числе на БКС банк, сообщила инвесткомпания.

"Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - сообщает "БКС Мир инвестиций".

Брокер отметил, что вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на БКС банк.

"Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - сказано в сообщении.

Ранее 13 июня "Финам" сообщил, что доллары США, евро и гонконгские доллары на брокерских счетах клиентов компании временно отображаются как заблокированные, ввод и вывод пока недоступны.

Позднее в "Финаме" сообщили, что ожидают получить данные в ближайшее время и рассчитывают, что уже в пятницу ввод и вывод валюты будут доступны. "Это может случиться и раньше, в том числе сегодня", - сказано в сообщении брокера.

OFAC Минфина США 12 июня ввел санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

Вскоре после объявления о санкциях "Мосбиржа" сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. 13 июня ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом.