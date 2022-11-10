Предправления Тинькофф банка сообщил, что бренд выкуплен у Тинькова

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Группа "Тинькофф" не видит необходимости отказываться от "именного" бренда, который она в свое время приобрела у Олега Тинькова "за крупную сумму", сообщил журналистам в кулуарах Finopolis председатель правления банка Станислав Близнюк.

"Нет какой-то такой необходимости", - сказал Близнюк.

"Бренд принадлежит банку. За этот бренд банк в свое время заплатил достаточно большую, крупную сумму Олегу (Тинькову, бывшему основному акционеру группы - ИФ)", - отметил глава Тинькофф банка.

Вместе с тем, Близнюк не исключил точечного ребрендинга банка. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль.

"Ребрендинг мы планируем, что-то мы сделаем. Вопрос, какие элементы будут меняться, дискуссионный", - добавил он.

В конце апреля 2022 года у TCS Group сменился основной акционер: 35% группы у Тинькова выкупил "Интеррос" Владимира Потанина.

В мае Олег Тиньков заявил о намерении вывести из России бренды Tinkoff и La Datcha.

"Я начинаю процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из банка", - написал он и недавно в соцсетях. Позднее он признал, что права на бренд в части финансов принадлежат Тинькофф банку.

Тинькофф банк по итогам 2021 года занимает 13-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".