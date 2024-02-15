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Тинькофф банк обновил логотип

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Тинькофф банк обновил логотип, соответствующие изменения отражены на сайте банка. Вместо герба на логотипе кредитной организации теперь изображена буква "Т" на желтом фоне.

"Тинькофф" представил обновленную версию логотипа. В своей айдентике мы движемся в сторону простоты, легкости и доступности, упрощаем визуальные коммуникации, это эволюционное развитие бренда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Тинькофф банка.

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О том, что "Тинькофф" может провести точечный ребрендинг, в ноябре 2022 года сообщил глава Тинькофф банка Станислав Близнюк. Он напомнил, что группа за последние годы несколько раз вносила подобные изменения в бренд и стиль. "Ребрендинг мы планируем, что-то мы сделаем. Вопрос, какие элементы будут меняться, дискуссионный", - сказал глава банка.

При этом "Тинькофф" не собирался отказываться от "именного" бренда, отметил тогда Близнюк. По его словам, группа в свое время приобрела его у Олега Тинькова "за крупную сумму".

Тинькофф банк
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