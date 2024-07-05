Начало торгов акциями "Яндекса" на "Мосбирже" перенесли на 24 июля

Ранее старт торгов был запланирован на 10 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Торги акциями МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX начнутся на Московской бирже 24 июля 2024 года, сообщила компания.

Ранее старт торгов был запланирован на 10 июля.

К 24 июля планируется завершить все необходимые расчеты по биржевым и внебиржевым заявкам на обмен акций в рамках предложения от ЗПИФ "Консорциум.Первый" - основного владельца МКПАО "Яндекс", сказано в сообщении.

Компания отмечает, что технические торги акциями МКПАО "Яндекс" на "Мосбирже" стартуют, как и было запланировано, 8 июля. Это позволит произвести биржевой обмен, согласно меморандуму от ЗПИФ "Консорциум.Первый". Акции МКПАО "Яндекс" поступят на брокерские счета инвесторов 9 июля 2024 года.

Ценные бумаги "Яндекса" получили листинг на "Мосбирже" в апреле 2024 года. Они войдут в первый котировальный список, говорится в сообщении.

В мае Yandex N.V. закрыла первую часть сделки по продаже российского бизнеса "Яндекса" консорциуму ЗПИФ "Консорциум.Первый". В рамках этого YNV продала 68% акций МКПАО "Яндекс" (включает денежную часть и передачу до 67,8 млн акций класса "А"). Таким образом, МКПАО стало новым холдингом российских активов "Яндекса". Еще 3,7% акций было ранее продано ООО "Яндекс.Технологии" для будущей программы мотивации сотрудников.

Сообщалось также, что ЗПИФ "Консорциум.Первый" объявил об обмене и выкупе акций Yandex N.V. Обмен осуществляется в соотношении 1:1, а выкуп - по 1251,8 рубля за акцию. Выкуп доступен для тех инвесторов, которые до 30 ноября 2023 года перевели бумаги в российский депозитарий.

Всего ЗПИФ планирует выкупить и обменять не более 107 729 866, или 29,8% акций YNV.

1 июля, ЗПИФ "Консорциум.Первый" сообщил о получении надлежаще поданных оферт на биржевой обмен 43 851 956 акций Yandex N.V на бумаги МКПАО "Яндекс". Количество заявок составило 752,17 тысячи

По оценкам ЗПИФ, оферты в рамках биржевого обмена получены на 99% акций Yandex N.V., которые торговались на МосБирже или СПБ Бирже и не учитывались на счетах типа С, поясняли "Интерфаксу" в консорциуме.