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Skydance достиг предварительного соглашения о слиянии с Paramount

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Skydance Media достиг предварительного соглашения с National Amusements о слиянии с Paramount Global, пишет CNBC со ссылкой на информированные источники.

National Amusements является материнской компанией Paramount.

По словам источников, Skydance купит National Amusements, заплатив предпринимательнице Шари Редстоун $1,75 млрд - меньше, чем обсуждалось ранее. Также компания выкупит примерно половину голосующих акций Paramount по цене $15 за бумагу, на общую сумму $4,5 млрд, и вложит в компанию $1,5 млрд.

Переговоры еще идут, и условия сделки могут измениться.

Неголосующие акции Paramount подорожали на 7,9% на дополнительной сессии во вторник.

Paramount Global Skydance Media США
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