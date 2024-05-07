Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в апреле выросло на 400 тысяч

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в апреле 2024 года увеличилось до 31,5 млн с 31,1 млн по итогам марта, сообщается в пресс-релизе биржи.

В отчетном месяце частные лица увеличили число открытых счетов до 55,9 млн с 55,1 млн в марте.

Сделки на Мосбирже в апреле заключили почти 4 млн инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76,6%, облигациями – 31,4%, на спот-рынке валюты – 12,2%, на срочном рынке – 64,8%.

Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Мосбиржи в апреле стал максимальным в 2024 году и составил 94,7 млрд рублей. Объем инвестиций в облигации достиг 83,8 млрд рублей, в биржевые фонды – 15,8 млрд рублей. Нетто-отток в сегменте акций составил 4,9 млрд рублей.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) за апрель выросло на 14,1 тыс. до 5,8 млн. Оборот по ИИС увеличился на 46% по сравнению с апрелем 2023 года и составил 272,7 млрд рублей. В структуре оборота 77% – сделки с акциями, 9% – с облигациями, 14% – с паями фондов.

В апреле самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,1% и 7% соответственно), акции "ЛУКОЙЛа" (14,5%), "Газпрома" (13,5%), "Яндекса" (8,8%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6,2%), акции "Роснефти" (5,9%), "Норникеля" (5,2%), "Северстали" (4,5%) и "Магнита" (4,3%).

В топ-10 российских биржевых фондов в портфелях частных инвесторов вошли: фонды инвестиций в активы денежного рынка LQDT, AKMM и SBMM (40,9%, 13,7% и 13,5% соответственно), в акции, золото, денежные средства и облигации TRUR (5,7%), в российские акции AKME (2,6%) и SBMX (2,5%), в акции крупных публичных компаний России TMOS (2,4%), фонд на индекс МосБиржи полной доходности "брутто" EQMX (2,1%), фонды инвестиций в золото GOLD (1,8%) и инструменты денежного рынка AMNR (1,5%).

Показатели операций физлиц на фондовом рынке Московской биржи в апреле и марте 2024 г.: