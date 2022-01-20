ВТБ и "Почта России" подписали новое акционерное соглашение по Почта банку

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - ВТБ и "Почта России" подписали акционерное соглашение в рамках нового распределения долей участия в совместном банке, рассказал "Интерфаксу" финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Акционерное соглашение с "Почтой России" было подписано в первый рабочий день января. Там вышел новый CEO, он сейчас разбирается в делах", - сказал он.

Почта банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений. ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции. В сентябре 2021 года ВТБ вернул контроль над Почта банком, объяснив это снижением санкционных рисков. В качестве еще одной причины консолидации банк указывал желание пересмотреть модель развития Почта банка. Прежняя концепция почтовых банков, которые представляют собой большое количество офисов, в условиях цифровизации несколько нивелирована, отмечал глава ВТБ Андрей Костин.

Консолидация результатов Почта банка в отчетности ВТБ была увязана с подписанием нового акционерного соглашения.

Пьянов также рассказал о планах по присоединению дочерних Саровбизнесбанка и БМ-банка.

"Все присоединения банков в России происходят в технологические окна, в длинные нерабочие дни, которые позволяют "переварить" это присоединение. Самое лучшее технологическое окно для любого айтишника - это январские праздники, чуть хуже - май, еще хуже - 12 июня. Мы сейчас предусмотрели под присоединение Саровбизнесбанка технологическую дату 12 июня. Но это сработает только в том случае, если мы к этому моменту ликвидируем тему уголовного дела, по которому арестован небольшой пакет акций банка. Мы допускаем второй сценарий, что если это нам не удастся, мы не будем присоединять Саровбизнесбанк, а завершим коммерческую миграцию клиентов и просто ликвидируем его. То есть если ситуация с уголовным делом не разрешится, то у нас есть "план Б", - заявил он.

Набсовет ВТБ еще в феврале 2021 года одобрил сделку по покупке 15% акций Саровбизнесбанка, в котором госбанку уже принадлежит 83,4%. Еще 14,1% акций банка у кипрской Belenfield Investments. Глава ВТБ Костин говорил, что банк столкнулся со сложностями при интеграции Саровбизнесбанка из-за ареста миноритарного пакета акций в рамках уголовного дела. По состоянию на начало 2019 года офшором Belenfield Investments владел Демьян Москвин, проходивший фигурантом в рамках "дела Гайзера" (Вячеслав Гайзер - экс-глава Коми - ИФ).

Для присоединения БМ-банка ВТБ также уже предусмотрел технологическое "окно" - январь 2023 года.