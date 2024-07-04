ВТБ улучшит прогноз по росту кредитов юрлицам в 2024 году

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ВТБ обновит прогноз по росту портфеля корпоративных кредитов на 2024 год по итогам публикации отчетности за первое полугодие, сейчас актуализированная версия прогноза - чуть выше 15%, но цифра будет уточняться в зависимости от решения ЦБ по ставке и его ожиданий по средней ключевой ставке, заявил "Интерфаксу" первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

ВТБ прогнозировал прирост корпоративных кредитов в 2024 году на уровне менее 10%, однако текущая динамика портфеля превзошла ожидания банка: за 5 месяцев кредиты юрлицам выросли на 9,7%.

"Мы сознательно обновление таргета перенесли до даты публикации шестимесячных результатов, чтобы, по крайней мере, захватить опорное заседание Банка России в июле. Все будет зависеть от прогноза ЦБ по средней ключевой ставке до конца года. Остается очень мало времени, и ЦБ будет вынужден более или менее точно спрогнозировать конец 2024 года с признанием, что инфляция в этом году не будет побеждена, что должно развязать им руки для честного прогноза ключевой ставки до конца года, не скорректированного на эту почти религиозную цифру в 4,5%, которая не будет достигнута", - заявил Пьянов в кулуарах финансового конгресса Банка России.

"Сейчас версия актуализированного прогноза у нас чуть выше 15%. Но при разных сценариях по ключевой ставке эта цифра может "плавать", - добавил он.

Сдерживающее влияние на аппетиты компаний будет оказывать удорожание стоимости кредитных ресурсов.

"В нашем портфеле на пассивной стороне и в портфеле других банков неизбежно появляются инструменты привлечения со ставкой выше ключевой. Это вынуждает все банки рано или поздно повышать внутренний трансферт, то есть внутреннюю стоимость денег, по которой казначейство продает этот кредит. Сохраняя процентный индикатор и ключевую ставку, видимо, мы будем расширять маржу, то есть это будет не ключевая ставка плюс 2 п.п., а ключевая ставка - плюс 3 п.п. для того, чтобы этот элемент пассивов, который дороже ключа, отбивать", - объяснил Пьянов.