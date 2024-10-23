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Крупные госкомпании за 9 месяцев нарастили закупки у самозанятых в 1,5 раза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых за 9 месяцев 2024 года составил 8,13 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее, сообщила "Корпорация МСП" (занимается, в частности, мониторингом закупок госкомпаний у субъектов малого и среднего предпринимательства).

"Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках, - сказал гендиректор "Корпорации МСП" Александр Исаевич. - Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей".

Число самих самозанятых, принимавших участие в закупках госкомпаний, выросло на 20% и превысило 7 тысяч.

По данным корпорации, в отчетном периоде наибольший объем закупок крупнейших госкомпаний у самозанятых пришелся на вспомогательные услуги, связанные с услугами финансового посредничества и страхования (3 млрд рублей), на услуги в области творчества, искусства и развлечений (более 500 млн рублей), на услуги профессиональные, научные и технические (около 600 млн рублей), на рекламные услуги и услуги по исследованию конъюнктуры рынка (400 млн рублей) и на строительные специализированные работы (около 400 млн рублей).

К III кварталу значительно вырос объем закупок у самозанятых услуг по обеспечению безопасности (в 7 раз, до 159 млн рублей), юридических и бухгалтерских услуг (в 5 раз, до 167 млн рублей).

В марте 2020 года вступили в силу поправки к 223-ФЗ, которые приравнивают самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний.

По этой поправке физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получили право принимать участие в закупках госкомпаний на тех же условиях, что установлены для субъектов МСП. То есть, на самозанятых распространяются преференции, действующие для субъектов МСП. В их числе обязательные квоты на закупки, сокращенный срок оплаты за товары и услуги, участие в различных программах партнерства.

Ранее "Корпорация МСП" сообщала, что в 2023 году крупнейшие госкомпании закупили у самозанятых товаров, работ, услуг на 7,2 млрд рублей (3,3 млрд рублей годом ранее). При этом число таких поставщиков выросло с 4,5 тыс. до 8 тыс. человек.

Корпорация МСП Александр Исаевич
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