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В Банке России заявили, что аргументы в пользу повышения ставки стали весомее

Аргументы в пользу сохранения ставки стали слабее

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Аргументы в пользу повышения ключевой ставки Банка России на фоне поступающих данных стали весомее, сообщил журналистам в кулуарах финансового конгресса регулятора зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"17-18% - это то, что было на столе и в июне с тем набором данных, которые мы имели на июнь, который был недостаточно полным, чтобы принять взвешенное решение. Исходя из тех данных, которые получены с того момента, аргументы в пользу повышения ключевой ставки для обеспечения дополнительной жесткости ДКП становятся еще более весомыми, чем они были в июне. Конкретный диапазон решений будет определяться тем, какой набор данных мы будем иметь на 26 июля", - сказал он.

Зампред ЦБ отметил более высокий уровень экономической активности и более высокие темпы роста цен.

Отвечая на вопрос, не осталось ли аргументов в пользу сохранения ставки совсем, он заявил: "Они заметно ослабли".

Вариант сохранения ставки будет обсуждаться на заседании совета директоров в июле, если кто-то из участников обсуждения его предложит, добавил Заботкин.

Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина разъяснила, что существенным считается повышение ставки более чем на 1 процентный пункт.

Варианты повышения ставки до 17-18% будут "на столе" и в июле. "Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сказал Заботкин чуть раньше в этот день телеканалу "Россия 24".

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 16%.

Алексей Заботкин Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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