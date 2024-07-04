Зампред ЦБ Заботкин допустил рассмотрение в июле повышения ставки на 1-2 п.п.

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в июле может рассмотреть варианты повышения ключевой ставки на 1-2 процентного пункта (п.п.), потребуются ли другие опции, будет зависеть от поступающих данных, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

"На заседании в июне обсуждалась возможность, целесообразность повышения до 17% или даже до 18%. Скорее всего, эти альтернативы будут и на июльском заседании. Потребуется ли их расширить, будет зависеть от поступающих данных", - сообщил Заботкин в интервью телеканалу "Россия 24".

Банк России ранее заявил, что может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).