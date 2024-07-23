Сечин: снижение базовой ставки Нарбанка поддержит экономику КНР, надеемся на "встречные шаги" ЦБ РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Денежно-кредитная политика Народного банка Китая (НБК, центробанк страны), который на днях сделал шаг в сторону смягчения, стимулирует экономический рост в КНР, заявил на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Ранее на этой неделе НБК неожиданно для аналитиков опустил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов - до 3,35% годовых с 3,45%. Кроме того, НБК впервые почти за год уменьшил ставку по семидневным операциям РЕПО - до 1,7% с 1,8%. Решение о снижении ставок принято с целью "наращивания финансовой поддержки экономики", объяснял НБК.

"Экономический рост Китая поддерживается последовательной позицией Народного банка, который, в отличие от западных регуляторов, проводит сбалансированную денежно-кредитную политику. На этой неделе Народный банк Китая в очередной раз снизил базовую процентную ставку по однолетним кредитам для первоклассных заемщиков на 10 базисных пунктов до 3,35% с 3,45%, тем самым послав сигнал рынкам о своей приверженности поддержке экономического роста", - сказал Сечин.

"Надеемся на встречные шаги для российских первоклассных заемщиков со стороны Банка России", - добавил он.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 26 июля. ЦБ не раз давал понять, что ужесточит ДКП для обуздания инфляции, и интрига по сути лишь в шаге изменения ставки (в оценках аналитиков преобладает прогноз о повышении на 2 п.п., с 16% до 18%).