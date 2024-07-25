Минсельхоз заплатит 9,2 млрд рублей за строительство нового Федоровского гидроузла

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз на этой неделе заключил контракт на проведение строительно-монтажных работ на Федоровском гидроузле на Кубани на сумму почти 9,2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

От состояния этого гидроузла во многом зависит производство риса в России.

Контракт заключен с компанией "Чиркейгэсстрой" (Ставропольский край, дочка ПАО "РусГидро"). Предмет контракта - выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция Федоровского подпорного гидроузла на реке Кубань, Абинский район, Краснодарский край", сообщается на сайте.

Плановая дата исполнения - 26 января 2028 года.

По сути, речь идет о новом гидроузле, который будет возводиться на месте старого русла реки Кубань, рядом с ранее разрушенной дамбой, говорил в августе 2023 года вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

В апреле 2022 года на Федоровском гидроузле произошла авария, одним из следствий которой стало снижение урожая риса в стране до 920,1 тысячи тонн с 1,076 млн тонн в 2021 году. В результате Россия с 1 июля 2022 года начала ограничивать его экспорт. Недавно запрет был продлен до 31 декабря 2024 года.

Как заявлял в конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев, объемы сева риса и его производства "очень серьезно упали" после аварии на Федоровском гидроузле. "Мы вынуждены были закрыть экспорт. Работа ведется. Объемы производства увеличиваются, но пока они все еще не достигли тех показателей, которые бы нам позволили спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке", - говорил он.

По данным Росстата, сбор риса в 2023 году составил 1,066 млн тонн.