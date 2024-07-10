ОПЕК сообщила о снижении экспорта нефти из РФ и Центральной Азии в мае до 6,3 млн б/с

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в мае составил в среднем 6,3 млн баррелей в сутки, что на 0,4 млн б/с меньше объемов, поставленных в апреле, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

Показатель также на 9%, или 0,6 млн б/с ниже результата аналогичного месяца прошлого года.

Аналитики ОПЕК отмечают, что падение экспорта обусловлено, прежде всего, снижением поставок через порты Балтийского моря.

Экспорт через систему "Транснефти" в мае после нескольких месяцев роста снизился на 7%, или 262 тыс. б/с, до 3,8 млн б/с. По сравнению с тем же месяцем прошлого года поставки сократились на 11%, или 449 тыс. б/с.

Экспорт из Балтийского моря упал на 211 тыс. б/с (-12%), до среднего уровня 1,5 млн б/с. Поставки из Приморска снизились на 190 тыс. б/с (-18%) и составили в среднем 880 тыс. б/с. Экспорт из Усть-Луги снизился на 21 тыс. б/с (-3%), до 729 тыс. б/с. Отгрузки из черноморского порта Новороссийск снизились на 32 тыс. б/с (-6%), до 533 тыс. б/с.

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в мае выросли относительно апреля на 3%, или 6 тыс. б/с, составив 203 тыс. б/с. При этом данный показатель на 26%, или 71 тыс. б/с ниже уровня аналогичного месяца прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в мае вырос на 5%, или 30 тыс. б/с, до 608 тыс. б/с. Это также на 11%, или 58 тыс. б/с больше, чем в апреле 2023-го. Поставки через тихоокеанский порт Козьмино снизились на 55 тыс. б/с (-6%), до среднего уровня 907тыс. б/с., однако это на 3%, или 27 тыс. б/с выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Экспорт из сахалинских портов Де-Кастри и Анива в мае снизился к предыдущему месяцу на 13 тыс. б/с (-5%), до 227 тыс. б/с. Это также на 16%, или 44 тыс. б/с меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в мае по сравнению с апрелем вырос на 1% и составил 131 тыс. б/с. Это на 320% больше, чем в мае 2023-го.

Экспорт нефти из Центральной Азии в мае в среднем составил 214 тыс. б/с, что на 10% меньше, чем месяцем ранее, и на 6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года, подсчитали в ОПЕК. Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК снизился на 34 тыс. б/с (-3%) и составил 1,3 млн б/с. Это также на 3%, или 47 тыс. б/с меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Экспорт по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) в мае снизился к апрелю на 4%, или 25 тыс. б/с, до среднего уровня 595 тыс. б/с.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в мае увеличился к предыдущему месяцу более чем на 5%, или 124 тыс. б/с, до 2,4 млн б/с, но на 3%, или 60 тыс. б/с меньше, чем за аналогичный месяц 2023 года. Прирост экспорта в мае 2024-го обусловлен увеличением поставок за рубеж нафты, а также других основных нефтепродуктов, за исключением газойля.