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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Глава Минтранса заявил, что финального решения по деньгам ФНБ на ВСМ пока нет

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Финального решения о направлении средств из ФНБ на строительство высокоскоростной ж/д магистрали (ВСМ) пока нет, нужно еще раз посчитать финансовую модель проекта, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев по итогам совещания по развитию ВСМ в России, которое провел президент Владимир Путин.

"Принципиальные решения приняты, но проект требует небольшой доработки, потому что он очень дорогой, нужно немножко времени, чтобы мы пересчитали (финансовую) модель", - сказал министр.

На вопрос, была ли одобрена финансовая модель, предполагающая выделение на этот проект 580 млрд рублей из ФНБ, Савельев уточнил: "Там есть нюансы, потому что средства ФНБ расписаны очень плотно". "Поэтому мы сейчас нашли параллельное решение, мы сейчас еще раз пересчитаем модель, там будет участие и регионов, и банков, которые "подвинулись" в плюс", - пояснил глава Минтранса.

На вопрос, когда будут определены сроки реализации этого проекта и начнется строительство ВСМ, глава Минтранса подчеркнул, что эти параметры будут обнародованы в ближайшее время. "Это зависит от той финансовой модели, которую мы сейчас обсуждаем. Я не хочу заранее анонсировать, но это все будет (объявлено) в ближайшее время", - пояснил Савельев.

Он сообщил, что развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта в РФ будет включать пять проектов, первым из которых станет ВСМ "Москва - Санкт-Петербург".

По словам Савельева, в проекте будут участвовать более 100 предприятий, в том числе два машиностроительных - "Синара" и Трансмашхолдинг. Головным предприятием по строительству высокоскоростных поездов будет "Синара", Трансмашхолдинг будет оказывать содействие, уточнил он.

В целом оценивая перспективы проекта ВСМ "Москва - Санкт-Петербург", министр сказал: "Пока все в позитиве".

Минтранс РФ Виталий Савельев ВСМ ФНБ Владимир Путин
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